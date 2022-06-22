Tarım ilacı insanı öldürür mü? Tarım ilacı cilde temas ederse ne yapılmalı?

Tarım ilacı ne işe yarar?

Tarımsal üretim sırasında verimin düşmesine, ürün kaybına neden olan hastalıklar, zararlı böcekler ve yabani otlar ile mücadele etmek için kullanılan kimyasalların genel adı tarım ilaçları(pestisit) olarak adlandırılır.

Ekonomik bir şekilde üretilmeleri, kullanım kolaylığı nedenleriyle yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan tarımsal ilaçların ciddi çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan uzmanlar, ürünü hastalık, böcek, ot ve diğer zararlıların olumsuz etkilerinden korumak için kullanılan ilaçların aşırı tüketiminde kanserden, bitki ve hayvanlarda mutasyon geçirmeye kadar geniş bir yelpazede zararlarının bulunduğunu dile getiriyorlar.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin, tarım ilaçlarının yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada ilacın kendisi ya da dönüşüm ürünlerinin kalabildiğini söyledi.

Bunun sonucu ilaçların hedef olmayan diğer organizmalar ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri görüldüğünü ifade eden Zengin, ''Tarım ilaçlarının bazıları toksikolojik açıdan bir zarar oluşturmazken, bazılarının kanserojen, sinir sistemini etkileyici ve hatta mutasyon oluşturucu etkileri saptanmıştır'' dedi.

Tarımda kullanılan koruma ilaçlarına karşı bitki hastalıklarının dayanıklılık kazandığının artık bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Zengin, bundan dolayı hastalıkların daha önce uygulanan ilaç dozuyla ortadan kalkmadığı ve mutasyona uğradığına, hastalığı ortadan kaldırmak için ilaç dozunu artırmak gerektiğine, bunun da hem toprak, hem çevre, hem de insana ciddi zararları olduğunu belirtti.



''BÖCEK İLAÇLARI SADECE BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEZ''



Prof. Dr. Zengin, böcek öldürücü ilaçların spesifik olmadıkları için sadece hedef organizmaları öldürmeyip, bunun yanında omurgalı ve omurgasız diğer canlıları da etkilediğini dile getirerek, ilaçların zararlı etkilerin şiddetinin ilacın ve formülasyon tipine, uygulama şekline ve tarımsal arazinin tipine bağlı olarak değiştiğine dikkati çekti.h

Zengin, böcek ilaçlarının en genel yan etkilerini şöyle sıraladı: ''Arılar, kuşlar ve balıklar, mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi hedef olmayan organizmalarda ölümler. Kuş, balık ve diğer organizmalarda üreme potansiyelinin azalması. Hedef olamayan organizmalarda dayanıklılık oluşması sonucu insanlara hastalık taşıyan böcek ve parazitlerin kontrolden çıkması. Ekosistemin yapısının ve türlerinin sayılarının değişmesi gibi uzun dönemli etkiler.''



''İNSANLARDA MUTAJENİK, TERATOJENİK VE KANSEROJEN ETKİLERİ''



Tarımsal ilaçlamanın yanlış yapılması dolayısıyla bitki ve toprakta kalan ilaç kalıntılarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Hüseyin Zengin, ilaçların, kalıntı yoluyla uzun dönemli zararlarının yanında bazılarının insanlarda mutajenik (genlerin yerlerinin değişimiyle ortaya çıkan hastalıklar), teratojenik (genlerdeki hasara bağlı sakat doğumlar) ve kanserojen etkilerinin de olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla saptandığını söyledi.

Zengin, ilaçların, bitkilerin direkt veya toprakta kalan ilaç kalıntısını kendi bünyesine alması ve bu bitkilerin insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılması sonucunda ilaçların insanların gıda zincirine girdiğini vurguladı.

İlaçların aynı zamanda havaya ve yer altı sularına da karışarak insanları ve hayvanları etkilediğini belirten Prof. Dr. Zengin, ilaçlama konusunda çiftçilere uyarılarda bulunarak, ''İlaçlama yapmadan önce ilacın etiketinin iyi okunması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken sürenin mutlaka dikkate alınması ve belirtilen gün kadar beklenmesi gerekiyor. Ayrıca ilaçların ruhsat

almamış kültürlerde kesinlikle kullanılmamalıdır'' diye konuştu.

Tarım ilacı cilde temas ederse ne yapılmalı?

Zehirle temas etmiş deri 15 - 20 dk. boyunca bol suyla yıkanır. Tıbbi yardım istenir (112). Olay yeri güvenliği sağlanır. Hastanın bilinci ve yaşam belirtileri değerlendirilir.

Tarım ilacın etkisi ne zaman geçer? Tarım ilacı vücuttan nasıl atılır?

Sebzelerdeki ilaç kalıntılarını yok etmek için öncelikle sebzelerinizi karbonatlı ve sirkeli suda 15 dakika bekletin ve daha sonra akan suyun altında yıkayın. Yapılan araştırmalara göre; meyve ve sebzelerde sık kullanılan böcek ilaçlarını yok etmenin en etkili yöntemi; karbonatlı su.

Yanlışlıkla tarım ilacı içilirse ne olur hemen öldürür mü?

Pestisit, ölümcül yan etkileri nedeniyle kullanımı esnasında en fazla dikkat edilen zirai ilaçlar arasında yer alıyor. Tarımla uğraşan kişilerin, ürünlerini zararlı organizmaların talan etmemesi için kullandığı pestisit, insan vücuduna zerk etmesi halinde geri dönülemez hasarlar verebilmektedir.

Pestisit tarım ilacı

Pestisitler (tarım zehirleri) tarımsal üretimde kullanılan toksik etkili kimyasal maddelerdir. İşlevlerine göre, böcek öldürücü (insektisit), ot öldürücü (herbisit), mantar öldürücü (fungusit) veya kimyasal yapılarına göre organoklorlu, organofosfatlı, karbamatlı gibi çeşitli sınıflara ayrılır.

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar tarım ilacı kullanımını yüzde 50 oranında azaltmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı amaçlarını yakalamak için hazırlanan ve tarım alanında yeni düzenleme teklifleri içeren tabiat paketini açıkladı.

Buna nazaran, Avrupa’nın besin sistemi daha sağlıklı ve etraf dostu bir hale getirilecek. Bu hedefle AB ülkelerinde tarım ilacı kullanımı azaltılacak.

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltacak.

Üye ülkeler, bu maksada ulaşmak için açıkça tanımlanmış parametreler dahilinde tarım ilacı kullanımı azaltma gayelerini ve stratejilerini belirlemek zorunda olacak.

Haşereyle çaba konusunda etraf dostu katı kurallar getirilecek. Çiftçiler, kimyasal tarım ilacı kullanmadan evvel alternatif sistemleri uygulamak zorunda olacak.

Park, bahçe, oyun alanı, spor alanları, halka açık yollar ve ekolojik olarak hassas alanların 3 metre yakınında pestisit kullanımı büsbütün yasaklanacak.

Tarım ilacı kullanımının sona erdirilmesi sürecinde çiftçiler desteklenecek. Bu dönüşüm maliyetini karşılamak için Ortak Tarım Siyaseti kaynakları kullanılabilecek.

Ayrıca, Avrupa tabiatına verilen zararın 2050 yılına kadar onarılması için “Doğa Onarım Yasası” çıkarılacak.

Polen taşıyan canlıların popülasyonu artırılacak

Her ülkenin ekosistemlerinde tabiat onarımı için yasal olarak bağlayıcı farklı maksatlar belirlenecek.

AB’nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20’sinde 2030’a kadar tabiat onarım tedbirleri alınması gerekecek. Bu tedbirlerin 2050 yılına kadar onarıma muhtaçlık duyan tüm ekosistemlere yayılması hedeflenecek. Arı üzere polen taşıyan canlıların popülasyonları artırılacak.

Kentlerde yeşil alan kaybı 2030’a kadar durdurulacak. Kentlerdeki yeşil alanların 2050’ye kadar yüzde 5 artması sağlanacak.

Şehir ve kasabaların en az yüzde 10’unun ağaç gölgesinde olması sağlanacak. Ziraî ekosistemlerde biyoçeşitlilik artırılacak.

Nehirlerin bariyerleri kaldırılacak. 2030 yılına kadar en az 25 bin kilometrelik ırmağın özgür akması sağlanacak.

Söz konusu paketteki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.