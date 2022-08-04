Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk 6 ayında 12,2 milyar dolar ihracat

TGDF, yaptığı açıklamayla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli verilerini paylaştı.

01 ile 23 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2022 yılının ilk yarısında sektörün dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 düştü.

Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 12,15 milyar dolara, ithalat yüzde 31,3 artarak 10,41 milyar dolara ulaştı.

İhracatın 2022 yılının ilk 6 ayını önceki yıla kıyasla yüzde 19,5 artışla geçirmesi sektör açısından olumlu değerlendirilirken, ithalattaki artış hızının bu oranı belirgin şekilde geçmiş olması da dikkati çekti.

Haziran 2022'de, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artan aylık ihracat değeri 2,14 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 51,2'lik bir artışla 1,79 milyar dolar oldu.

Dış ticaret fazlası, geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı

2022 yılının ilk 6 ayında dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,12 düşüşle, 1,74 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yıl genelindeki net ihracatçı konumunu korumasına rağmen, yılında ilk yarısında geçtiğimiz yılki dış ticaret fazlasının gerisinde kaldı. Yılın ilk aylarında dış ticaret fazlasındaki artış, önceki yıla kıyasla yüzde 50 seviyesindeydi.

Mart ayında bu oran yüzde 101,5’e ulaştı. Ancak nisan, mayıs ve özellikle haziran aylarındaki yüksek aylık ithalat rakamları, mayıs ayında aylık bazda dış ticaret açığı verilmesi, dış ticaret fazlasını aşağıya çekti.

Birim ihracat değeri 2022 yılının ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1,162 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise önceki yıla göre yüzde 12,1 artışla 689 dolar/ton'a yükseldi.

Dış ticarette öne çıkan ürünler

2022 yılının ilk 6 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla un, rafine ayçiçeği yağı ve makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu.

2022 yılının ilk 6 ayında en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, soya fasulyesi ve ham ayçiçeği yağı oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 35,5’ini, yani 3’te 1’inden fazlasını oluşturdu.

2022 haziran ayında ihracatta öne çıkan ürünler rafine ayçiçeği yağı, buğday unu ve kiraz oldu. aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler soya fasulyesi, buğday, ve ham ayçiçeği yağı oldu.

En fazla ithal edilen ürün kalemlerinde Rusya-Ukrayna'nın yeri

Verilere göre, ithalatta ilk sırada yer alan buğdayın en fazla ithal edildiği ilk 2 ülkenin şu anda savaşta olan Rusya ve Ukrayna olması dikkati çekti. Yılın ilk 6 ayındaki buğday ithalatında bu 2 ülkenin payı yüzde 90’ın üzerinde yer aldı.

Haziran ayında yapılan 175,3 milyon dolarlık buğday ithalatının 160,7 milyon doları, yani yüzde 91,7’si Rusya’dan geldi. İthalatta 3. sırada yer alan ham ayçiçeği yağında da ilk 2 sırada Rusya ve Ukrayna yer aldı.

Yılın ilk 6 ayındaki ham ayçiçeği ithalatında bu 2 ülkenin payı yüzde 97,4 oldu.

Türkiye’nin ithalatında ilk 3 sırada yer alan 2 üründe, ithalatın çok büyük bir bölümü şu anda savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’dan yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önderliğinde, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bu rakamları nasıl etkileyeceği ilerleyen aylarda belli olacak.

En çok ihracat yapan sektörler

2022 yılı ilk 6 ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde 1.196 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller, 1.043 milyon dolarla bitkisel yağ, 981 milyon dolarla yaş meyve, 938 milyon dolarla sert kabuklu meyveler ve 734 milyon dolarla balıkçılık-su ürünleri sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 40,3'ü bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

2022 yılı ilk 6 ayında hayvan yemi, bitkisel yağ, un, kakao-çikolata ile şeker ve şekerli mamuller sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

Toplam ithalatın yüzde 72,7'si, neredeyse 4’te 3’ü bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi. Bu oranın yüksek olması ve geçmiş dönemlere göre artması, ithalatın az sayıda sektörde yoğunlaştığını gösterdi.

Tek başına hayvan yemi sektörü, 2022 yılının ilk 6 ayında 3,191 milyon dolar hacim ile toplam ithalatın yüzde 30,7’sini, yani neredeyse 3’te 1’ini oluşturdu.

Bitkisel yağ sektörü, 2021 yılında 3 milyar doları aşan ithalat ile toplam ithalatın yüzde 17,9’unu oluşturmuştu. 2022 yılının ilk yarısında da 1,984 milyon dolar ile toplam ithalatın yine yüzde 19,1’ini oluşturdu.

Dış ticarette öne çıkan ülkeler

2022 yılının ilk 6 ayına ait dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke 1,723 milyon dolarla Irak, 817 milyon dolarla Almanya, 725 milyon dolarla ABD, 692 milyon dolarla Rusya ve 381 milyon dolarla İtalya oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 35,7'sini oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için dondurulmuş tavuk eti, un, domates salçası, Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık, kiraz, ABD için sakızlı jöleli şekerler, elma suyu ve soya fasulyesi oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2022 yılının ilk 6 ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Brezilya, Ukrayna, Malezya ve ABD oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 58,9’unu oluşturdu.

Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ilk 3 ülkeden ikisinin, şu anda savaşta olan Rusya ve Ukrayna olması, aynı zamanda Rusya’nın tüm ithalattaki payının yüzde 28’e yakın olması dikkati çekti.

Rusya ve Ukrayna’dan yapılan ithalat ise toplam ithalatın yüzde 37,8’ini oluşturdu.

İthalatta öne çıkan ürünler Rusya için buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır; Brezilya için soya fasulyesi, kahve ve buğday, Ukrayna için buğday, dane mısır ve ayçiçeği ve oldu.