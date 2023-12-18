Tarım devi o şirket iflas etti! Çalışanlar resmen işsiz kaldı! Bu defa İflas bayrağını çekmek için ayağa kalktı!

ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan yüksek teknoloji kullanan tarım devi AeroFarms iflas etti. Yüzlerce çalışan işsizler kervanına katılacak.

Milli Gazete'nin haberine göre, New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan ve yeşil yapraklı sebzeler ile mikro yeşillik üreten AeroFarms, taze gıda üretiminde yüksek teknoloji kullanan bir kapalı tarım şirketi olarak biliniyordu.

Fakat, 8 Haziran’da şirket, “ciddi endüstriyel ve finansal sorunlar” sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. AeroFarms, iflas süreci boyunca müşterilerine ve ana dağıtım ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende pazarına girmeye devam edeceğini belirtti.

Bunun yanı sıra, şirket, iflas halinde bazı yatırımcılardan 10 milyon dolarlık kredi alarak, işletmenin nakit akışını ve sürdürülebilirliğini korumayı amaçlıyor. AeroFarms yönetim kurulu, “Başka finansman alternatifleri araştırarak” şirketin değerini artırmayı ve borçlularına ödeme yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketin kurucusu ve CEO’su David Rosenberg, görevinden istifa ederken, yönetim kuruluna özel danışman olarak katılacak. CFO Guy Blanchard ise başkanlık görevine getirildi.

AeroFarms, kurulduğu günden beri, İkea’nın sahibi Ingka Group, meşhur aşçı David Chang ve emekli ABD Ordusu Generali David Petraeus gibi isimlerden toplam 238 milyon dolarlık yatırım topladı.

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Pitchbook’a göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde kapalı tarım alanında yapılan yatırımlar 434 milyon dolara ulaştı.