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Gündem Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım Bakanlığı personel alımı için bekleyişi devam ediyor. Tarım Bakanlığı personel alımı hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştı. Bakan Pakdemirli, kadrolu işçi alacaklarını söylemişti. Pakdemirli, Tarım Bakanlığı personel alımlarının mülakat yapılmadan düzenleneceğine de ifade etmişti. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:06:00 -
Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bakanlığı için kadrolu personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Alımlar mülakata yapılmadan kura ile yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı için toplamda 826 kadrolu işçi alımı yapılacak. Peki, Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım Bakanlığı personel alımı tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan personel alımı hakkında detaylı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.

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