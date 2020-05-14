Tarım Bakanlığı personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 15 Mayıs 2020 ile 22 mayıs 2020 tarihleri içerisinde başvuru işlemlerini Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) üzerinden yapabilecekler.

Hangi kadrolardan alımlar yapılacak?

Bakanlık tarafından; Bin 163 mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranıyor.

11 Sağlık teknikeri kadrosu için ilgili bölümlerden en az önlisans diplomasına sahip olmak gerekiyor

50 kişilik teknisyen kadrosu için ise en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartını sağlamak gerekiyor.

139 tekniker kadrosu için en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

790 veterinerlik kadrosu için ise veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru şartları neler?

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.