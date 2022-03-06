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Ekonomi Tarım Bakanı'ndan ayçiçek yağı açıklaması: Stoklar yeterli
Ekonomi

Tarım Bakanı'ndan ayçiçek yağı açıklaması: Stoklar yeterli

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 09:38:00 - 2022-03-06 09:44:01
Tarım Bakanı'ndan ayçiçek yağı açıklaması: Stoklar yeterli

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kirişçi paylaşımında şunları kaydetti:

"Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir"

 

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