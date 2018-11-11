Tarım arazisi kiralayanlar kazancını katlayacak! Hazine arazisi fırsatında son günler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretim amacıyla kullanılan Hazine arazilerini ecrimisil bedelinin yarısına üreticiye 10 yıla kadar kiralıyor. Kiralama sonunda yükümlülüklerini yerine getiren ve talepte bulunan kiracılara önemli haklar tanınıyor. Bu haklardan yeniden kiralamanın ve satışın arazilere rağbeti arttıracağı tahmin ediliyor.

Ecrimisil borcu olmayacak

218 bin üreticiyi yakından ilgilendiren düzenlemeye göre imar planı bulunmayan veya tarımsal amaçla kullanılan Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler kiraya verilebiliyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımları halen devam eden vatandaşlar, doğrudan kiralamadan faydalanabiliyor. Hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için ecrimisil borcunun bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması şartları aranıyor.

Kira ücretleri, cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacak. Tahsilat hasılat dönemine göre yapılacak. Kira bedelinin yüzde 25’i peşin, kalanı iki taksitle ödenebilecek. Kiralama için son başvuru tarihi 19 Kasım. Başvuruların Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile Milli Emlak birimlerine yapılması gerekiyor. Bu arada kira sözleşmeleri devredilemiyor (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), sözleşmelere ortak alınamıyor.

Anlaşmazlıklara çözüm

Yeni düzenleme Hazine’ye ait tarım arazilerinin ecrimisil yerine kira sözleşmesi ile kullanılmasının önünü açıyor. Böylece çiftçiler tarımsal üretim teşvikleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan istifade ediyor. Sözleşmesiz kullanımın neden olduğu anlaşmazlıklar gideriliyor. Hazine’ye ait tarım arazilerinin yönetiminde ecrimisil uygulaması yerine kiraya geçilmek suretiyle etkinliğin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

81 ilden müracaat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin kiralamak için 20 bini aşkın çiftçinin müracaatta bulunduğunu açıkladı. 81 ilden başvuru geldiğini dile getiren Kurum, “Bu anlamda başı Adana, İzmir ve Antalya çekiyor. Bu illerimizi Kırklareli ve Mersin takip ediyor” dedi.

Satışların önü açılıyor

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tarım alanlarının hissedarlarına, kiracılarına rayiç bedelden satışı yapılıyor. Beş yıla kadar taksit imkânı sunulan satışlardan yararlanmak için son başvuru tarihi 5 Aralık 2018.

Yüzde 20’ye varan indirim

Belediye ve mücavir sınırları dışında olan tarım arazileri, rayiç bedelinin yarısına satın alınabiliyor. Bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.

2/B’ler için son tarih 30 Kasım

2/B arazilerinin satışında uzatılan başvuru ve ödeme süreleri 30 Kasım’da bitiyor. Bu düzenleme 2/B arazilerine süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 52 bin kişi, ikiden fazla taksidini vadesinde ödemeyen yaklaşık 11 bin kişi olmak üzere, yaklaşık 126 bin kişiyi kapsıyor.