Tarım arazilerine hibe desteği nasıl alınır? Tarım hibe destekleri neler?

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hangi tarım ürünlerine hibe desteği var?

Karar kapsamında hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yapılacak.

Çiftçiye ne kadar hibe desteği verilecek?

Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği sağlanan yatırımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere desteklenmeyecek. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2022 nelerdir?

Buzağı destekleri,

Malak desteklemesi,

Dişi manda desteklemesi,

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi,

Anaç koyun ve keçi desteklemesi,

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi,

Sürü büyütme ve yenileme desteği,

Arılı kovan desteklemesi.