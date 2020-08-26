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Aktüel Tarım aracı şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Tarım aracı şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta bir tarım aracının şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:35:00 -
Tarım aracı şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak-Ereğli'de "patpat" olarak isimlendirilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşında olduğu belirtilen Dursun Akçakoca'nın kullandığı tarım aracı, Velidağı köyü girişinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dursun Akçakoca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Dursun Akçakoca'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaralıların durumu

Yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"Patpat" nedir?

Tarımsal yükleri taşımak için kullanılan küçük bir traktör olan patpatlar, yine traktör motoruna benzeyen bir motora sahiptir. Çıkardığı yüksek şekildeki 'pat pat' sesi dolayısıyla bu şekilde adlandırılıyor. Trafikte kullanımının yasak olduğu patpatlar kırsal bölgelerde tarım arazilerinde kullanılıyor.

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