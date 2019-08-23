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Tarım alanlarının yeni bekçileri doğaya bırakıldı

Manisa’da özellikle tarım alanlarına zarar veren süne, çekirge ve kene gibi zararlılarla mücadele amacıyla bin 250 kınalı keklik doğaya salındı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:33
Tarım alanlarının yeni bekçileri doğaya bırakıldı

Manisa’da özellikle tarım alanlarına zarar veren süne, çekirge ve kene gibi zararlılarla mücadele amacıyla bin 250 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin salındığı bölgede av yasağı ilan edilirken, yaban hayatının da desteklenmesi amaçlanıyor.


Manisa’da tarım alanlarının yeni bekçileri göreve başladı. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Manisa’da doğaya bırakılan bin 250 keklik ile tarım alanlarına zarar veren süne, çekirge ve kene gibi zararlılarla doğal yollarla mücadele edilmesi hedefleniyor. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Yukarı Çobanisa Mahallesine bağlı Hamalın Kırı mevkisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı’nda düzenlenen törenle salınan bin 250 keklik ile yaban hayatı da desteklenmiş olacak. Bin 250 kınalı keklik Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol tarafından doğaya salınırken kekliklerin salındığı bölgede av yasağı ilan edildi.


Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bugün bin 250 kınalı kekliğimizi doğaya saldık. Doğan canlılarla ve canlıların uyumuyla güzel. Ekosistemde yaşayan tüm canlılara saygı duymak lazım. Bitkilere, hayvanlara saygı duymamız lazım. Özellikle av yapan avcılarımız av yasaklarına lütfen uysunlar. Çünkü dünyadaki güzellik hep beraber paylaştığımız zaman güzel. Bir de kınalı kekliklerin bir özelliği var. Hem süne hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tutuyor" dedi.


Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve daire amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:33
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