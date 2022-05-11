Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içtiler! Müritlerden 1'i çocuk 11 kişi öldü

Tayland'da 74 yaşındaki sapkın tarikat lideri Tawee Nanlan, müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan’ın dışkısını yiyip idrarını içti. 1’i çocuk 11 kişi öldü.

53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın 80 yaşındaki annesinin, tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu. 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan’ın dışkısını yiyip idrarını içti.

Dışkımı yedirip, idrarımı içirerek onları koruyorum!

Müritlerinden 1’i çocuk 11 kişi öldü. Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bazı müritler de Nanlan’nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

Kimseye zorla yedirip içirmedim!

Tarikat lideri, ruhların cennete dönmesini beklemek için cesetleri sakladığını söyledi. Müritlerin yetkililere Nanra'nın idrarının ve balgamının şifalı olduğuna inandıklarını söylediği belirtildi.

Nanra, memurlara, tüm takipçilerinin isteyerek orada olduğunu söyleyerek, ‘Kimseyi burada kalmaya veya istemediği bir şeyi yapmaya zorlamadım’ dedi. Tarikat lideri, orman arazisine tecavüz ve halk sağlığı yasasını ve hastalık kontrol yasasını ihlal suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkililer, liderin orman evinin uzak konumu nedeniyle, grubun dört yıldan fazla bir süredir kimsenin farkına varmadan var olduğuna inanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda grupla ilgili haberin sosyal medyada yayılmasının ardından tarikat ifşa oldu.

4 yıldır orada yaşıyorlar

Chaiyaphum Valisi Kraisorn bu tip eylemlerin modern zamanlarda hâlâ devam ettiğini öğrendiğinde hayrete düştüklerini belirtti. Vali, “Böyle bir batıl inancı sahiplenenlerin olduğunu görmek epey rahatsız edici. Ancak bu artık sadece kişisel bir inanç meselesi değil. Elimizde cesetler var ve bu kişilere dair gerçekleri ortaya çıkarmak için tüm kurumlarla birlikte çalışmamız gerekecek.” dedi.

Tayland'ın büyük bir çoğunluğu Budizm'e inanıyor. Ancak birçok kişi de Budizm'in dışında inançlara sahip. Yetkililer Nanra'nın evinin gözden uzak bir yerde olması nedeniyle fark edilmeden 4 yıl boyunca orada yaşadığını ifade ediyor.

Yaşananları ifşa etti

Grubun insanlardan uzak yaşamı Nanra'nın müritlerinden birinin kızının bir sosyal medya fenomeni aracılığıyla yaşananları ifşa etmesinin ardından sona erdi.

İsmi açıklanmayan kız yaptığı açıklamada, ‘Annemi ziyarete gittim. Kadınlar ve erkekler ilginç kıyafetler giymeye zorlanmıştı. Herkes siteye girmeden önce ayakkabılarını çıkarmak zorunda kaldı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürmesini ve adamın kaşkolunu yemesini izlememdi. Bölgede, müritlerin 11 cesedi vardı. Annem de bana burada öleceğini söylemişti.” dedi.