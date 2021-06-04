Tarikat düşmanı İsmail Saymaz, barda-pavyonda göremediği Necati Şaşmaz'ı böyle hedef aldı! 'Kendini Mehdi sanıyor'

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Şehvetiye Tarikatı adındaki kağıt parçası ile Ehl-i Sünnet tarikatlarla cemaatleri hedef alan İsmail Saymaz, düşmanlığını yine saklayamadı. Saymaz, Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz'ın eski eşinden dinlediği iddialarla Şaşmaz'a akıl dışı bir yaftalamada bulundu. Necati Şaşmaz'ın kendisini 'Mehdi' gördüğünü öne süren Saymaz, buna delil olarak da bir zikir esnasında çekilmiş görüntüleri sundu. Saymaz, Necati Şaşmaz'ın eski eşinin şu iddiasını kaleme aldı: "Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor. Bugün sekiz yaşında olan oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor. Yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye sesleniyor, çocuğun elini öpüyor."

Saymaz, 'Halka halinde zikir çekiyor' sözleri ile 'ağabeyi' Uğur Dündar'ı akıllara getirdi!

Barda-pavyonda görmeye alıştıkları ünlü profilinden farklı olan Necati Şaşmaz'ın bir zikir meclisinde çekilmiş videosunu da yayımlayan İsmail Saymaz, "Bu zikirlerden birinin görüntüsü dava dosyasına sunuldu. Kaşıkçı'nın çektiği kayıtta, aralarında eşi Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler halka halinde zikir çekiyor. Halkanın ortasında Dede Abdülkadir Şaşmaz ile torunu A.N. var." ifadeleri ile 'ağabeyi' Uğur Dündar'ın yıllar önce Cuma namazı kılan öğrencileri fişlediği görünütüleri hatırlattı.

'Kaşıkçı'nın, 'oğlum olumsuz etkileniyor' iddiası

Necati Şaşmaz'ın eski eşinin tarikattan rahatsızlığını aktaran Saymaz, "Boşanma davası açtıktan sonra oğlunun tarikat zikirlerinden olumsuz yönde etkilendiğini savunarak, dosyaya raporlar sundu. İstanbul 2. Aile Mahkemesi sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagogdan oluşan bir sosyal inceleme heyetini görevlendirdi. Heyetin görüştüğü Necati Şaşmaz, Kadiriliği tasavvuf derneği gibi değerlendirdiğini, kendisine ait film şirketinde zaman zaman toplanıldığını ve mekana oğlu A.N. ile beraber gittiklerini söyledi. 'Oğluna din ve inanç konusunda baskıda bulunmadığını' söyledi." ifadelerine yer verdi.

Finalde açıkça tarikat düşmanlığı!

Yazı, buram buram Ehl-i Sünnet Tarikatları hedef alan, Necati Şaşmaz'ın eski eşinin şu mesajı ile son buldu: "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum."

Saymaz'ın akıl dışı yazısına gelen tepkiler: