Tarihte Kutlubike var mıdır? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Kutlubike'yi kim oynuyor?
ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk bölümü ile izleyicinin merakını uyandırmayı başardı. Büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kutlubike karakteri merak kazandı. pEKİ, Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Kutlubike'yi kim oynuyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına başlıyor. Tarihi dizi projesinde Celaleddin Harzemşah'ın hikayesi yer alıyor. Yulduz Radjabova, Kutlubike karakterine hayat veriyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kutlubike'yi canlandıran Yulduz Radjabova kimdir?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Kutlubike'yi kim oynuyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde canlandırdığı Kutlubike karakteriyle ilk kez Türk izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Yulduz Radjabova.
Yulduz Radjabova kimdir?
Yulduz Radjabova'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan doğumludur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur.
2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rolaldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.