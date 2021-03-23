Tarihte ilk aynayı kimler kullandı? Aynanın tarihçesi

Yüzyıllarca önce, yani 17. yüzyıllara kadar yüzeyi parlatılan düz metal levhalardan oluşan aynalar, sonrasında daha da gelişerek yerini bir yüzü incecik bir metal katmanıyla kaplanmış olan cam levhalara bıraktı. Sır ismiyle bilinen bu metal kaplama, aynanın ışığı yansıtarak görüntü oluşmasını sağlar.

Tarihte ilk aynayı kullananların milattan önceki dönemlerde Mısırlılar, Etrüskler, Yunanlar ve Romalıların olduğu bilinmektedir. Hem bronz hem gümüş aynalar kullanılırdı. Ayrıca metalle kaplanmış cam aynaların kullanıldığı da bilir ama o zamanlar yaygın kullanımda değildi.

300 yıl öncesine kadar Venedik Cumhuriyeti, Avrupa'da cam eşya ve ayna yapımının sırrını bilen tek ülkeydi. Venedikliler bu sırrı büyük bir özenle saklıyordu. Ayna ve cam eşya fabrikalarını Murano adasında açmış ve bu adaya camcı ustaları haricindeki kişilerin girmesine de asla izin vermiyorlardı. Bunun üzerine Fransızlar, adadan zorla dört usta kaçırdı ve bu ustalar sayesinde aynanın sırrını öğrendi. Bu olaydan sonra da aynanın yapımı bir sır olmaktan çıktı.