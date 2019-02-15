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Tarihte bugün neler oldu 15 Şubat 2019

15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün yaşananlar merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Şubat Türkiye ve dünyada yaşananlar. Terör örgütü PKK'nın kurucusu ve bebek katili Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. 15 Şubat 1996'da Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:15
Tarihte bugün neler oldu 15 Şubat 2019

Tarihte bugün yaşananlar merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Şubat Türkiye ve dünyada yaşananlar. Terör örgütü PKK'nın kurucusu ve bebek katili Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. 15 Şubat 1996'da Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

İşte 15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu? sorusunun cevabı:

15 ŞUBAT 1564

Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

15 ŞUBAT 1965

ABD'li müzisyen Nat King Cole hayatını kaybetti.

15 ŞUBAT 1965

Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

15 ŞUBAT 1983

Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

15 ŞUBAT 1989

Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

15 ŞUBAT 1996

Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

15 ŞUBAT 1999

PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

15 ŞUBAT 1999

Ekşi sözlük kuruldu.

15 ŞUBAT 2002

Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

15 ŞUBAT 2004

Fatih Akın'ın Almanya-Türkiye ortak yapımı Duvara Karşı filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.

15 ŞUBAT 2005

Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

15 ŞUBAT 2006

15 ŞUBAT 2006

Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 ŞUBAT 2013

Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.

15 ŞUBAT 2014

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattında hizmet vermek üzere açıldı.

15 ŞUBAT 2014

Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.

15 ŞUBAT 2015

DEAŞ, Libya'da alıkoyduğu 21 Mısırlı Kıpti'yi öldürdü. Mısır'da 7 gün yas ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kısas hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

15 ŞUBAT 2016

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

15 ŞUBAT 2016

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.

15 ŞUBAT 2017

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:15
  1. İstanbul
  2. tarihte bugün 15 şubat
  3. 1461 Trabzon
  4. 15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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