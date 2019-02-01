Tarihte bugün ne oldu 1 Şubat tarihte bugün doğanlar ölenler 1 Şubat tarihte neler oldu, tarihte bugün 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı. 1 Şubat 1935’de Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1 Şubat 1979 Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldüğünde ise takvim yaprakları 1 Şubat 1979’u gösteriyordu. 1 Şubat 1999 tarihinde ise Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço kalp krizi sonucu vefat etti.

1 Şubat tarihte neler oldu, tarihte bugün 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı. 1 Şubat 1935’de Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1 Şubat 1979 Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldüğünde ise takvim yaprakları 1 Şubat 1979’u gösteriyordu. 1 Şubat 1999 tarihinde ise Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço kalp krizi sonucu vefat etti. İşte tarihte bugün-1 Şubat 1 ŞUBAT 1884 Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı. 1 ŞUBAT 1887 ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kayderttirdi.Los Angeles'in batısındaki araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler.Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu. 1 ŞUBAT 1895 Lumiere Kardeşler, ''sinematograf''ı icat etti. 1 ŞUBAT 1896 Giacomo Puccini'nin La bohème operası ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi. 1 ŞUBAT 1913 Dünyanın en büyük tren istasyonu Grand Central Terminal, New York'ta açıldı 1 ŞUBAT 1915 20th Century Fox film şirketi kuruldu. 1 ŞUBAT 1926 Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı. 1 ŞUBAT 1935 Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1 ŞUBAT 1936 Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz dünyaya geldi. 1 ŞUBAT 1949 İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi. 1 ŞUBAT 1979 İran dini lideri Ayetullah Humeyni Tahran'a döndü. 1 ŞUBAT 1979 Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldü. 25 Haziran'da yakalanan saldırgan Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı. 1 ŞUBAT 1999 Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 1 ŞUBAT 2012 30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. 1 ŞUBAT 2014 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, İspanyol futbolunun önemli şahsiyetlerinden Luis Aragones 75 yaşında hayatını kaybetti. 1 ŞUBAT 2016 Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti. 1 ŞUBAT 2018 Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı. 1 ŞUBAT 2018 İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.