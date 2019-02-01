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Tarihte bugün ne oldu 1 Şubat tarihte bugün doğanlar ölenler

1 Şubat tarihte neler oldu, tarihte bugün 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı. 1 Şubat 1935’de Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1 Şubat 1979 Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldüğünde ise takvim yaprakları 1 Şubat 1979’u gösteriyordu. 1 Şubat 1999 tarihinde ise Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço kalp krizi sonucu vefat etti.

01 Şubat 2019 Cuma 09:56
Tarihte bugün ne oldu 1 Şubat tarihte bugün doğanlar ölenler

1 Şubat tarihte neler oldu, tarihte bugün 1 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı. 1 Şubat 1935’de Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1 Şubat 1979 Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldüğünde ise takvim yaprakları 1 Şubat 1979’u gösteriyordu. 1 Şubat 1999 tarihinde ise Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço kalp krizi sonucu vefat etti.

İşte tarihte bugün-1 Şubat

1 ŞUBAT 1884

Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.

1 ŞUBAT 1887

ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kayderttirdi.Los Angeles'in batısındaki araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler.Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.

1 ŞUBAT 1895

Lumiere Kardeşler, ''sinematograf''ı icat etti.

1 ŞUBAT 1896

Giacomo Puccini'nin La bohème operası ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi.

1 ŞUBAT 1913

Dünyanın en büyük tren istasyonu Grand Central Terminal, New York'ta açıldı

1 ŞUBAT 1915

20th Century Fox film şirketi kuruldu.

1 ŞUBAT 1926

Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.

1 ŞUBAT 1935

Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

1 ŞUBAT 1936

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz dünyaya geldi.

1 ŞUBAT 1949

İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi.

1 ŞUBAT 1979

İran dini lideri Ayetullah Humeyni Tahran'a döndü.

1 ŞUBAT 1979

Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldü. 25 Haziran'da yakalanan saldırgan Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı.

1 ŞUBAT 1999

Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

1 ŞUBAT 2012

30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

1 ŞUBAT 2014

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, İspanyol futbolunun önemli şahsiyetlerinden Luis Aragones 75 yaşında hayatını kaybetti.

1 ŞUBAT 2016

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti.

1 ŞUBAT 2018

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

1 ŞUBAT 2018

İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:56
  1. Aksaray
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Tarihte bugün ne oldu
  5. 1 şubat 2015
  6. tarihte bugün doğanlar
  7. tarihte bugün ölenler
  8. barışmanço ölümü
  9. uğur mumcu ölümü

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