Tarihte bugün 2 Ağustos | 2 Ağustos'ta neler oldu?
2 Ağustos tarihte bugün yaşanan olayları sizler için derledik. Yaşanan binlerce olay, hayatını kaybedenler ve hayata gözlerini açanlar "Tarihte Bugün" köşesinde yer alıyor. Peki ama 2 Ağustos'ta neler oldu, hangi olaylar meydana geldi? 2 Ağustos ne günü? Bugün kim doğdu, kimler öldü? İşte merak edilen detaylar...
Geçmişte 2 Ağustos günü dikkat çeken olayları sizler için derledik.
MÖ 216 - Cannae Muharebesi: Romalılar'ın Anibal karşısında bozguna uğraması.
1492 - İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen sürenin sona ermesinin ardından, İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.
1589 - Fransa Kralı III. Henri öldü.
1696 - Osmanlı'nın 24. Padişahı I. Mahmut doğdu.
1867 - Türk şair Ali Ekrem Bolayır doğdu.
1868 - Yunanistan Kralı I. Konstantin doğdu.
1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti, Londra'da açıldı.
1914 - Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir iş birliği anlaşması imzalandı, Osmanlı'da seferberlik ilan edildi.
1919 - Millî Mücadele aleyhine yazılar yazan Ali Kemal tarafından çıkarılan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı. (Peyam, daha sonra Sabah gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah adıyla yayımlandı.
1950 - Konya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1955 - Zonguldak'ta sel: 3 ölü, 560 ev ve dükkân sular altında.
1958 - Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak, 1 Dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranının yüzde 221'i bulduğu açıklandı.
1960 - Türk yemek yazarı Emine Beder doğdu.
1967 - Trabzonspor Kulübü kuruldu.
1987 - Türkiye'de kan kanserli bir hastaya, ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
1990 - Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kuveyt Emiri Cabir el-Ahmed el-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı.
1991 - Şili ve Arjantin bir yüzyıldan fazla bir zamandır aralarında süren sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi.
1997 - Muhammed Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Başkanı oldu