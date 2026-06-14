Maça dakikalar kaldı! Kanada'daki temizlik görevlisinden A Milli Takım'a Türk bayraklı destek

Kanada'nın Vancouver şehrindeki bir temizlik görevlisi, Türk bayrağı sallayarak milli takıma destek verdi. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kanada’da muhteşem bir dostluk karesiyle başladı. D Grubu’ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımıza, Vancouver şehrinden sürpriz bir destek geldi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Turnuvanın nabzının attığı kentte görev yapan Kanadalı bir temizlik görevlisi, elindeki Türk bayrağını coşkuyla sallayarak Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar diledi. Çevredeki futbolseverler tarafından kaydedilen bu renkli ve samimi anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan video, turnuvanın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. Vancouver sokaklarında çekilen bu görüntü, kritik mücadele öncesi millilerimize gösterilen ilginin en somut örneği oldu.