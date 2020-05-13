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Tarih

Tarihte Bugün: 13 Mayıs | 13 Mayıs tarihte bugün neler oldu?

Tarihte Bugün neler oldu? Zamanında yaşanmış ve 13 Mayıs gündeminde yerini bulmuş haberleri, 13 Mayıs'a kazınmış tarihi olayları sizler için derledik. Peki ama 13 Mayıs ne günü? 13 Mayıs'ta neler oldu? Bugün kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen 13 Mayıs olayları ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:47:00 -
Tarihte Bugün: 13 Mayıs | 13 Mayıs tarihte bugün neler oldu?

13 Mayıs, "Dünya Peyzaj Mimarları Günü" olarak kutlanıyor.

1277 - Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.

1869 - Türk şair ve Milletvekili Mehmet Emin Yurdakul doğdu.

1915 - Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muavenet-i Milliye Muhribi, HMS Goliath zırhlısını torpilleyerek batırdı.

1919 - İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

1920 - Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, 9-13 Mayıs tarihleri arasında, 217 üye ile toplanan ve bölge ile ilgili net kararların alındığı "İkinci (Büyük) Edirne Kongresi"ni yaptı.

1949 - Yazar Rıfat Ilgaz, Cumhurbaşkanı'na hakaretten üç yıl, Mısır Kralı ve İran Şahı'na hakaretten yedi ay, Aziz Nesin de Mısır Kralı ve İran Şahı'na yayın yoluyla hakaretten yedi ay hapis cezası aldı.

1965 - Batı Almanya, İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle dokuz Arap ülkesi, Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

1981 - Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı.

1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in, dolandırıcılıktan yargılanan Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten 5,5 milyar lira verdiği iddia edildi.

2007 - Fenerbahçe, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa ulaştı.

2009 - Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı.

2014 - Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen bir madende çıkan yangın sonucunda, 301 maden işçisi hayatını kaybetti, 80 işçi yaralandı.

Tarihte Bugün: 12 Mayıs | 12 Mayıs'ta neler oldu?
Tarihte Bugün: 12 Mayıs | 12 Mayıs'ta neler oldu?

Tarih

Tarihte Bugün: 12 Mayıs | 12 Mayıs'ta neler oldu?

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