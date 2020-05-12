Tarihte Bugün: 11 Mayıs | 11 Mayıs ne günü?

11 Mayıs detaylarını öğrenmek için okumaya devam edin...

330 - Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente, törenle "Yeni Roma" adı verildi ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.

868 - Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı.

1655 - Osmanlı devlet adamı İbşir Mustafa Paşa hayatını kaybetti.

1811 - "Siyam ikizleri" diye anılacak olan Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve toplam 21 çocukları oldu.

1858 - Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1889 - Türk gazeteci ve yazar Burhan Felek doğdu.

1920 - Mustafa Kemal, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.

1920 - Türk yazar ve gazeteci Nezihe Araz doğdu.

1924 - Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek, Mercedes-Benz şirketini oluşturdular

1946 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Millî Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.

1948 - Türk şair ve fıkra yazarı Hamâmîzâde İhsan Bey hayatını kaybetti.

1949 - Siyam, adını resmen Tayland olarak değiştirdi.

1949 - İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.

1954 - Türk öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık hayatını kaybetti.

1960 - İlk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi.

1963 - Başbakan İsmet İnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluşturmadığını söyledi.

1987 - Baltimore Maryland'de, ilk kalp-akciğer nakli gerçekleştirildi.

2001 - İngiliz bilim kurgu yazar Douglas Adams hayatını kaybetti.

2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu.

2017 - Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal hayatını kaybetti.

2018 - Türk tarihçi ve yazar Mehmed Niyazi Özdemir hayatını kaybetti.