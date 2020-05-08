Tarihte Bugün: 10 Mayıs | 10 Mayıs ne günü ve 10 Mayıs'ta neler oldu?
Tarihte Bugün 10 Mayıs! Yaşanmış ve tarihe kazınmış olayları sizler için bu yazıda derledik. 10 Mayıs'ta neler oldu? 10 Mayıs ne günü? 10 Mayıs'ta kim öldü, kimler doğdu? İşte merak edilen bütün bu olayların cevabı ve 10 Mayıs olaylarının detayları...
10 Mayıs, "Azerbaycanda Çiçek Bayramı" ve "Dünya Psikologlar Günü" olarak kutlanıyor.
1503 - Kristof Kolomb, Cayman Adaları'na geldi ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya "Las Tortugas" adını verdi.
1556 - Marmara denizi depremi meydana geldi
1799 - Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.
1868 - Bugünkü adı Danıştay olan Şura-yı Devlet kuruldu.
1876 - Osmanlı Devleti'nde, basına sansür uygulaması başlatıldı.
1908 - Anneler Günü, ABD'de ilk kez olarak Batı Virginia Eyaleti'nin Grafton kentinde kutlandı.
1919 - İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.
1921 - Mustafa Kemal TBMM'de Müdafaayı Hukuk Grubu'nu kurdu.
1925 - Türk güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu Nasuh Akar doğdu.
1961 - TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.
1975 - Türk sinema sanatçısı Necdet Tosun hayatını kaybetti.
1978 - İstanbul, Beyoğlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajı çöktü. Enkaz altında kalan 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başbakanlık'tan ayrılmadan 22 gün önce, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı.
2005 - Türk şair Ahmet Tufan Şentürk hayatını kaybetti.
2010 - Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.