Tarihte böylesi hiç görülmedi! O devlet resmen duyurdu: Türk SİHA'larına biz de alacağız

Türk İHA ve SİHA'larının dünyanın çeşitli yerlerinde başarılar elde etmesi, bu silah sistemlerine olan ilgiyi daha da artırdı.

Azerbaycan, Ukrayna, İngiltere, Pakistan, Kazakistan gibi pek çok ülke SİHA'ları ya satın aldı ya da satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.

Yerli ve milli üretim insansız hava araçlarına son talip ise Bangladeş oldu.

Daily Sabah'a konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ülkesinin bu sistemleri alma konusunda niyetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları yakından takip ve takdir ettiklerini söyleyen Büyükelçi, "Türkiye'den uzun yıllardır farklı sistemler ithal ettik. Türkiye İHA üretiminde çok iyi bir durumda ve bu sistemlerin kalitesi dünya standartlarında. Bu yüzden ordumuzun da ihtiyacı olursa modern İHA'lara sahip olmayı gelecekte düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.