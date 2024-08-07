Tarihte bir ilk! NASA, 16 milyon km uzaklıktan Dünya'ya gönderdi!

NASA kısa bir süre önce bize yardımcı olabilecek önemli bir teknolojiyi göstererek mesajları lazer aracılığıyla neredeyse 16 milyon kilometre (10 milyon mil) mesafeye ışınladı.

Bu, Ay'ın Dünya'dan uzaklığından yaklaşık 40 kat daha uzak ve Kasım 2023'te elde edilen bu başarı, optik iletişimin ilk kez bu kadar uzak bir mesafeye gönderilmesini temsil ediyor.

Geleneksel olarak, uzaktaki uzay araçlarıyla konuşmak için radyo dalgalarını kullanırız - ancak yakın kızılötesi gibi daha yüksek ışık frekansları, bant genişliğinde bir artış ve dolayısıyla veri hızında büyük bir artış sağlar.

NASA TARİHİ BİR ADIM DİYEREK DUYURDU

NASA, sonunda Mars'a ve Mars'tan önemli bir gecikme olmaksızın yüksek çözünürlüklü video mesajları gönderebileceksek. Bu ihtiyaç duyulan bir teknolojiye doğru atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

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Sciencealert'in yayınladığı makaleye göre yapılan test, NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) deneyinin bir parçasıydı ve iletişim bağlantısının başarılı bir şekilde kurulması 'ilk ışık' olarak biliniyor.

NASA Genel Merkezi'nde Teknoloji Gösterileri Direktörü olan Trudy Kortes o sırada yaptığı açıklamada, "İlk ışığa ulaşmak, önümüzdeki aylarda DSOC'un birçok kritik kilometre taşından biridir ve insanlığın bir sonraki dev adımını desteklemek için bilimsel bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı gönderebilen daha yüksek veri hızında iletişimin yolunu açmaktadır" dedi.

BİLGİLER UZAYDAN DÜNYAYA RAHATLIKLA GÖNDERİLEBİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar "Hepimiz yer tabanlı, yüksek hızlı iletişimlerimiz için optik fiberlere yerleştirilmiş benzer teknolojiye güveniyoruz, ancak burada, bilgiyi Dünya'ya geri getirmenin mevcut yöntemlerini geliştirmek için derin uzayda kullanılmak üzere uyarlandı." dedi. (Kaynak: Haber7)