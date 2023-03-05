Tarihini ve yerini açıkladı: İsmail Saymaz'dan Ersan Şen bombası
İsmail Saymaz, Ersan Şen'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık teklifi gelmesi halinde bunu kabul edeceğini bildirdi.
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından seçimlerde aday olacağı konuşulan Ersan Şen ile ilgili bombayı patlattı.
Twitter hesabından Ersan Şen ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Saymaz şu ifadeleri kullandı:
"Az önce Prof. Ersan Şen’le konuştum. Ersan hoca, Akşener’den cumhurbaşkanı adaylığı teklifi geldiği takdirde “Evet” diyeceğini söyledi. “Sözümün arkasındayım” dedi. Akşener ile Ersan hoca bugün bir daha telefonlaşacak. Görüşme büyük ihtimalle çarşamba günü İstanbul’da yapılacak."