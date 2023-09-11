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Dünya Tarihin en büyük yıkımı! Fas’ta son durum
Dünya

Tarihin en büyük yıkımı! Fas’ta son durum

Yeniakit Publisher
2023-09-11 07:08:00 -
Tarihin en büyük yıkımı! Fas’ta son durum

Fas’ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yikimi-fasta-son-durum-60968

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