Tarihin en büyük yıkımı! Fas’ta son durum
Fas’ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yikimi-fasta-son-durum-60968
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Fas’ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yikimi-fasta-son-durum-60968
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