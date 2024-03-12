Tarihin en büyük çocuk katliamı! UNRWA'dan dünyayı utandıracak açıklama

Katil İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu ifade etti.

İsrail’in savaşının çocuklara karşı bir savaş olduğunu belirten Lazzarini, “Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes” dedi.

Lazzarini, paylaştığı grafikte, 4 yılda dünya çapındaki savaşlarda 12 bin 193 çocuğun, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 12 bin 300'den fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 31 bin 184 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 889 kişi de yaralandı.