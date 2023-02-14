Tarihimiz yok oluyor: 180 yıllık Hacı Yusuf Camiinin depremden önceki ve sonraki görüntüsü!

1843'te inşa edilmiş Hacı Yusuf Camiinin 1889 ve 1890'daki yangınlarda yanmasından sonra aynı yerde inşa edilen Malatya Cami, 2020 Elazığ depreminde hasar görmüştü. Cami, Kahramanmaraş'ta medydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından tamamen yıkıldı.

Malatya Yeni Camii; tamamen kesme taşlardan inşa edilmişti. 28,50 x 28,50 metre ebadında kare bir plan üzerine inşa edilen ana mekânın ortasında dört filayağı üzerine oturtulan kubbe yer alıyordu. Orta alan yanlara doğru yine filayaklar ve yan duvarlara bindirilen beşik tonozla örtülmüştü. Böylece pencereli kubbenin ağırlığı ayaklara, tonozlarla da yan duvarlara verilmişti. Kare mekânın dört köşesi ayaklara, tonozlara ve duvarlara bindirilen dört küçük pencereli kubbe ile örtülmüştü. Ana mekânın güney duvarı tam ortada beş köşeli yarım daire şeklinde dışa doğru taşarak mihrabı yapılmıştı. Mihrap kesme taşlardan yapılmış olup dış yüzü gömme sütunlarla köşeler ayrılmıştı. Üstü yarım kubbe ile örtülmüş, güney duvarına birleştiği köşelerde karşılıklı birer pencere yapılmıştı. Son cemaat mahalli dört sütunu birbirine bağlayan kemerler ve kuzey duvarına bindirilen kasnaklı beş küçük kubbe ile örtülmüştü.

Kuzey duvarının tam ortasında yer alan ana giriş kapısının üzerinde kitabe yer alıyordu. Ayrıca caminin doğu ve batı duvarlarının kuzey duvarlarına yakın olan yerlerde karşılıklı birer kapı vardı. Kuzey duvarlarının köşelerinde iki şerefeli iki tane minaresi vardı. Doğu yönünde tek şerefeye kadar sağlam, tamamen kesme taşlardan yapılmış, eski bir camiye ait minare sağlamdı ama şerefeleri yoktu.