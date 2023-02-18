Tarihi yeni keşif, bin yıllık araştırma! Araştırmacılar araştırıp duyurdu: Kara delik bulundu iddiası

Galaksimizin belki de en esrarengiz olaylarından biri de kara deliklerin oluşması. Bilim dünyası sık sık araştırmalarının merkezine kara delikleri alırken gök bilimcilerden yeni bir keşif geldi. Galaksimizin merkezinin yakınında ara karadelik bulundu.

Astronomların bu ara kara delikleri “kayıp halkalar” olarak adlandırıyorlar; çünkü normal yıldız kara delikleri ile galaktik merkezlerde bulunan süper kütleli kara delikler arasında bir atlama taşı olduğuna inanıyorlar.

Daha fazla kütleye sahip olmalarına rağmen, kayıp halkalı kara deliklerin Samanyolu’nun merkezinde görüntülenen süper kütleli kara deliklerden daha az kütleye sahip olduklarına inanılıyor. kibrispostasi'in aktardığına göre: Araştırmacılar, süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunu öğrenerek, bir bütün olarak galaktik evrimin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğine inanıyor.