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Tarihi yarımada turizmin hizmetinde

Ordu’nun Ünye ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu Burunucu Yarımadası, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:53
Tarihi yarımada turizmin hizmetinde

Ordu’nun Ünye ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu Burunucu Yarımadası, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırıldı.


Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Burunucu Yarımadası’nda yürütülen çalışmayla evler restore edilerek, cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürütüldü. Yarımadanın turizme kazandırılması nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Biz Karadeniz Bölgesi için turizmin artık deniz-kum-güneş olmadığının farkındayız. Güneşli gün sayımızın kısıtlı olması ve yağış alan bir bölge olmamız hasebiyle artık gelen turistlere alternatif turizmin imkânlarından faydalandırmanın yollarını arıyoruz. Bu anlamda Ünyemizde öne çıkan manyetik kum ile sağlık turizmini, yöresel ürünler, tarihi ve kültürel geçmişimizle kültür turizmini, doğal güzelliklerimizle doğa turizmini canlandırmak için paydaşlarla birlikte çalışmalar yapacağız” dedi.


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de turizme kazandırılacak çok değerlerin olduğunu belirterek, “Hepimizin gururla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, gezdirebileceğimiz bir mekana, Ünye’nin güzel bir turizm destinasyonuna kavuştuğunu görüyoruz. 50 yıl, 30 yıl öncesinin fotoğraflarına baktığımızda buranın son Ünye’nin kurtarılan noktası olduğunu görüyorsunuz. 40 önce Ünye fotoğraflarına baktığınızda Hamidiye, Çamurlu, Ortayılmazlar mahallelerinin geleneksel mimaride 1, 2 ve 3 katlı binalarıyla, narenciye bahçeleriyle, muhteşem Ünye manzarası ile beraber muhteşem bir miras olduğuna şahit oluyoruz. Keşke o zaman bunların farkına varabilseydik. Keşke onların kıymetini bilip koruyabilseydik. O şekli ile turizme kazandırabilseydik. Bugün de aslında turizme kazandıracağımız çok değerler var. Yarın çok geç olmadan bugün kıymetini bilip koruyalım” diye konuştu.


Açılışın ardından restorasyonu yapılan alanın eski fotoğraflarının yer aldığı sergi, Ali Rıza Ateş’in ahşap oyma sanatı sergisi, Ünyeli sanatçı İlker Çorbacı’nın rölyef sergisi, tarihçi-yazar Aynur Tan’ın fotoğraf sergisi, Orhan Yiğit’in Ünye’nin manyetik kumundan yaptığı hediyelik eşya sergisi gezilerek, çömlek ustası Salih Karayiğit’in çömlek imalatı izlendi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:53
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