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Tarihi yapıda ahlaksız fotoğraf çektirince gözaltına alınmıştı... Elini kolunu sallaya sallaya çıktı!

Erzurum’daki, Aziziye Tabyası’nda, ahlaksız fotoğraflar çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. K.G.'nin ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
Tarihi yapıda ahlaksız fotoğraf çektirince gözaltına alınmıştı... Elini kolunu sallaya sallaya çıktı!

Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyası’nda mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan K.G.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nene Hatun’un kemiklerini sızlatmayın’ başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
  1. Erzurum
  2. Osmanlı- Rus savaşı
  3. Aziziye Tabyası

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  • Ayla selim Ayla selim 15 dk önce
    Kardeşim neden ahlaksız resmi koyuyorsunuz. Üzerini ne boğulur yaparsanız yapın yinede koymayın daha doğrusu böyle haberleri yayınlamayın ki ahlaksızlık yayılmasın ALLAH rızası için.

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