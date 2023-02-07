Tarihi utanmazlık! Büyük acımız muhalefetin yalan propagandasına alet oldu

Muhalefet, Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremi de siyasi malzeme yaptı.

CHP'ye yakın televizyon kanalları Tele 1 ve Halk TV'de, yalan bilgilerle halka korku ve panik pompalandı.

AFAD'I, TSK'yı ve bölgedeki diğer devlet kurumlarını hedef alıp, moral motivasyonu yıkmaya çalışan CHP'li kanalların yalanları arasında; "depremzedeler aç kaldı", "AFAD enkazlarda çalışmıyor" gibi söylemler başı çekti.

Yalanlarla devletin seferberlik halini hedef alan muhalefet, büyük acıyı, "CHP'li belediyeler halkın imdadına yetişiyor" yalanı ile reklam malzemesi de yaptı.