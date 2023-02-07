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Siyaset Tarihi utanmazlık! Büyük acımız muhalefetin yalan propagandasına alet oldu
Siyaset

Tarihi utanmazlık! Büyük acımız muhalefetin yalan propagandasına alet oldu

CHP'ye yakın medya kuruluşları ile muhalefet, tarihi bir utanmazlığa imza atarak, yalanları ile deprem felaketini siyaset malzemesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 23:08:00 - 2023-02-08 00:15:15

Muhalefet, Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremi de siyasi malzeme yaptı.

CHP'ye yakın televizyon kanalları Tele 1 ve Halk TV'de, yalan bilgilerle halka korku ve panik pompalandı.

AFAD'I, TSK'yı ve bölgedeki diğer devlet kurumlarını hedef alıp, moral motivasyonu yıkmaya çalışan CHP'li kanalların yalanları arasında; "depremzedeler aç kaldı", "AFAD enkazlarda çalışmıyor" gibi söylemler başı çekti.

Yalanlarla devletin seferberlik halini hedef alan muhalefet, büyük acıyı, "CHP'li belediyeler halkın imdadına yetişiyor" yalanı ile reklam malzemesi de yaptı.

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