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Tarihi Ulucami’de restorasyon devam ediyor

Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılan 653 yıllık Manisa Ulu Camiinde başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

08 Eylül 2019 Pazar 13:29
Tarihi Ulucami’de restorasyon devam ediyor

Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılan 653 yıllık Manisa Ulu Camiinde başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda başlattığı, rölöve, restitüsyon projelerinin tamamlanmasının ardından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü’nün projeyi üstlenme kararının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Ulucami restorasyon projesindeki son durum hakkında bilgi almak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, yerinde incelemede bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllar içinde Ulucami restorasyon ve çevresinde kamulaştırma projesi başlatmıştı. Başlayan projede rölöve ve restitüsyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü projeyi yürütme kararı almış, Manisa Büyükşehir Belediyesi de projeye destek vererek katkı sağlamıştı. Yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından başlayan çalışmalar devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.



“Proje 2017 yılında başladı”


Yüklenici firma yetkilisi Proje Müdürü Şenel İhya Tutmaz ile birlikte restorasyon çalışmalarını inceleyen Azmi Açıkdil, Ulucami’nin İlyas Bey Mescidi’nden sonra Saruhan Bey zamanında yapılan ikinci Saruhanbeyli eseri olduğunu hatırlatarak, Manisa için önemli bir eser olduğunu söyledi. Açıkdil, “2017 yılında Büyükşehir Belediyesi restorasyon, rölöve projesini hazırladı. Daha sonra Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü projeyi yapmak istedi ve proje devredildi. Hazırlanan proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ulucami’nin konumu Molla Şaban Sıbyan Mektebi’nden yukarı doğru giderken, kültür yolu diye vasıflandırdığımız Kumludere caddesi boyunca yukarı çıktığımızda Gülgün Hatun Hamamı, Kabak Tekkesi, Niobe (Ağlayan Kaya) yönünden döndüğümüzde Ulutepe yolundan Dilşikar Hatun Hamamına kadar uzanan kültür ve tabiat yolu üzerinde bulunuyor. Bu yol Manisa’nın eski tarihi ve kültürünü yansıtan kültür yolu. Manisa’nın tarihini bu yol üzerinde yürürken tanıyabiliriz. 2009 yılında Manisa Belediyesi dönemindeyken Cengiz Ergün başkanımızın hayalindeki bir projeydi. Bu bölgeyi eski yapılaşmadan arındırıp hem Ulucami’yi hem de Spil Dağı’nı ortaya çıkarıp, bölgeye bir peyzaj projesi hazırlanmasını istiyordu. 2009 yılında kamulaştırma çalışmaları başladı. Çalışmalar hala devam etmekte. Yaklaşık 20 milyonun üzerinde kamulaştırma bedeli ödeniyor. Devam eden yıkım çalışmaları var. Burasıyla ilgili çok güzel bir peyzaj projesi hazırlandı. Dağın eteğinde olması ve dik yamaçların olmasından dolayı istinat duvarlarının bulunduğu, seyir teraslarının olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, yeşillendirilen alanlarda oturma gruplarının olduğu aynı zamanda manzara kafelerinin bulunduğu çok güzel bir proje hazırlandı. 2020 yılında projelere başlanabilirse hem Ulucami’nin restorasyonu hem de bizim peyzaj projemizin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Çünkü Ulucami arkasını kuzey cephesine yaslamış durumda. Oradan aldığı rutubetten de korunması lazım. Bu iki projenin birlikte yürümesi lazım ki hem Ulucami ortaya çıksın hem de bizim peyzaj projesiyle bu bölge zenginlik kazansın. Burada hem bu bölge halkının hem de Manisalıların yaşayabileceği zaman geçireceği bir mekanın oluşması amacındayız.” dedi.



“2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor”


Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Proje Müdürü Şenel İhya Tutmaz, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin başlangıçta Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kıvılcımıyla başladığını hatırlattı. Tutmaz, “Şu an yaptığımız çalışmada çatının üst kısmında yapılan kaplamayı kaldırmaya çalışıyoruz. Aslına uygun olarak yapılmamış ve mevcut yapının deformasyona uğramasına ve yıpranmasına neden olmuş. Onu kaldırıyoruz. Mevsim itibariyle sıkışık bir döneme denk geldiğimiz için acil bir şekilde kaldırıp, caminin üzerini kapatmak istiyoruz. Yapıyı korumak istiyoruz. Daha sonra cephe çalışmasına başlayarak, yüzeyi yabancı malzemelerden arındırıp derz çalışmalarına hız vereceğiz.Bu yılki planlarımızda derz çalışması ve çatının kaplanması var. Önümüzdeki yıl içinde de elektrik ve ısıtmasıyla ilgili ikinci imalata geçeceğiz ve zemin kaplamasını gerçekleştireceğiz. Tahmini planlamamıza göre de 2 yıl içinde restorasyonu tamamlayacağız” diye konuştu.



“Başkan Ergün ile başladı onunla bitsin”


Ulucami’nin yer aldığı İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök ise yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevrede peyzaj çalışmalarının yapılacağını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den ricamız, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bir an önce mahallemizdeki peyzaj çalışmasını yapmasıdır. Projenin başlaması Cengiz Ergün ile oldu inşallah tamamlanması da Başkan Ergün ile olur” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:29
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