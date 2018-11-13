Tarihi şehre UNESCO apoleti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eliyle büyük bir değişimin ivme kazandığı Gaziantep'te, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan mekanlar ve şehrin kendine has kültürü yeniden kazandırıldı.

Eşsiz tadıyla Gaziantep mutfağı

Ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla UNESCO tarafından onurlandırılan gazi şehir, omzuna taktığı tarihi ve kültürel apoletlerle markalaştı. Dünyaca tanınır hale gelen kent, sınıf atladı, herkesin imrenerek baktığı bir noktaya yükseldi, yerli ve yabancı turistlerin 2017 yılından itibaren seyahat listelerinde ön sıralara yerleşti. Gaziantep mutfağı denilince akla; baklava, kebap, fıstık gelir. Bir hazine, bir sanat olan Antep mutfağı, kullanılan araç gereciyle ürünüyle, yiyeniyle, pişireniyle ayrı bir kültür ve uygarlık olarak tarihe geçti.

Mevsimine göre meyve ve sebzelerin, tahılların, salçaların, baharatların bir arada kullanıldığı son derece sağlıklı tencere yemeklerini de içeren 500’ü aşkın zengin mutfak, UNESCO tarafından tescillendi. Gastronomi dalında, UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağına” giren Gaziantep, bu alanda Türkiye’nin öncü şehri oldu. Şu ana kadar UNESCO gastronomi listesine dünyadan sadece sekiz kent kabul edildi. Zengin mutfak kültürüyle şehir, 9’uncu kent olarak listeye eklendi. 2004 yılında Dünya’nın 116 farklı kentin katılımıyla kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), “el sanatları ve halk sanatı”, “dizayn”, “sinema”, “gastronomi”, “edebiyat”, “müzik” ve “görsel sanatlar” alanında gerçekleştiriliyor.

Kastel ve livaslar

Her yönüyle farklı bir coğrafik yapıya sahip olan Gazi şehir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde kentin yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı, geçmişte su dağıtım sistemi olarak bilinen kastel ve livaslar, turizme kazandırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’da sadece Gaziantep’te rastlanan geçmişte su dağıtım sistemi olan kastel ve livaslar üzerine yaptığı çalışmalar meyvesini verdi.Büyükşehir, yapıların UNESCO’ya kazandırılması için harekete geçti, eserlerin UNESCO geçici listeye alınmasını sağladı. Gaziantep’in yer altı su tesisleri kasteller ve içme suyu şebekesi livaslar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

Zeugma antik kentinin simgesi: Çingene kızı

Benzersiz özelliklere sahip iki tapınak ve çoğu MÖ 2’nci ve 3’üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş pek çok Roma evini içinde barındıran Zeugma Antik Kenti, sadece Zeugma’nın değil Gaziantep’in de tanıtımına katkı sağlıyor. Zeugma mozaiklerinin simgesi haline gelen “Çingene Kızı” mozaiği, gazi şehrin simgesi oldu.

MÖ 300 yılları civarında Büyük İskender’in generallerinden Selevkos I Nikator tarafından kurulan Zeugma Arkeolojik Kenti, bölgedeki antik Helenistik ve Semitik kültürlerin anlaşılması açısından çok büyük bir tarihi öneme sahip oldu. Gaziantep’in Nizip ilçesi sınırları içerisinde yer alan Zeugma Antik Kenti’nde yer alan Zeugma mozaikleri, kozmopolit bir şehirdeki özel yaşamı yansıtan resimsel sanatın eşi olmayan bir koleksiyonu olarak bilinir. Biçimsel mozaikler antik edebiyat ve mitolojinin biricik resimsel sunumlarını içeren Zeugma, bu açıdan da antik resimsel sanatın çok önemli bir hazinesi olarak konumlandırıldı. Zeugma mozaikleri, Helenistik ve Doğu Roma’da kozmopolit bir şehirdeki özel yaşamı yansıtan resimsel sanatın ünik bir koleksiyonu olarak tüm dünyanın dikkatini üzerinde topladı.

Fırat’ın incisi: Rumkale

Dünya’da suyun şekillendirdiği tarihi miraslar arasındaki nadir yerlerden birisi olan Fırat’ın İncisi Rumkale, Asur, Hitit, Memluk, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan yerler arasında bulunan Rumkale’de, Roma Döneminde Hz. İsa’nın havarilerinden Yuhanna’nın burada İncil’i çoğalttığına inanılır. Fiziki konum itibariyle Rumkale ve Aşağı Fırat Havzası, Türkiye ve uluslararası boyuta taşınması gereken muhteşem bir kültür mirası olarak dikkati çekti. Gaziantep ve çevresinin, dolayısıyla Güneydoğu Anadolu’nun tanıtımı ve kültürel kalkınması için Rumkale önemli bir misyon yüklendi.

Rumkale su sporları festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği Rumkale Su Sporları Festivali’nde, Milli Dalgıç Şahika Ercümen, 40 metre derinliğe daldı. Kentin gözbebeği olan doğa harikası Rumkale’de festivalle, Rumkale tüm dünyaya tanıtıldı.

Sualtı müzesi kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Nehri’nin bütün güzelliğinin, dik kayalar üzerinde bulunan Rumkale’ye yansıdığını anlatarak, “Roma ve Hitit gibi en güçlü medeniyetler Fırat’ın etrafında şekillenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak, Rumkale’yi önemsiyoruz, burayı turizme kazandırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz, Rumkale’yi daha canlı ve dinamik hale getireceğiz. Teleferik ve sahil düzenlemesine ilişkin çalışmalarla yeraltındaki bu güzel hazineyi, bir su altı arkeoloji müzesiyle taçlandıracağız” diye konuştu.