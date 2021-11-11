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Dünya Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!
Dünya

Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!

Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 'Şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:34:00 -
Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, nükleer güç santralleri (NGS) inşasında yer almak istediklerini söyledi. Lihaçev, 'Şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız.' ifadelerini kullandı.

Lihaçev, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip"

Türkiye'nin hızla büyüyen bir ekonomiye sahip olduğuna işaret eden Lihaçev, "Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip. NGS inşa etmeye devam etmesi son derece mantıklı." diye konuştu.

Güney bölgelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Karadeniz sahili ve batı bölgelerinde de NGS inşa edilmesinin mantıklı olduğunu anlatan Lihaçev, "Rusya'nın katılımı şartlara bağlı. Resmi olarak davet edilirsek ve şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Nükleer enerji teknolojisinde son gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Lihaçev, şunları paylaştı:

"İnsanlığın sahip olduğu uranyum rezervleri konusunda bazı şüpheler var. Yaklaşık 50 ila 60 yıl için tamamen rahat bir durumdayız. Yeni teknolojiler, uranyum ham maddesinin yeniden kullanılmasını mümkün kılacak. Bu durumda, uranyumun ömrü 600 yıl sürecek."

 

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