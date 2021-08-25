Tarihi medrese bu hale geldi...

yeniakit.com.tr

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Parlı Sefâ Camii'nin güneyinde yer alan Muslihuddin Lâri Medresesi restorasyon sorunuyla karşı karşıya. Yapılan sıva, badana ve boyaların tedbir alınmadan yapıldığı belirtilirken, medrese bahçesindeki mezar taşlarının da çalındığı ifade edildi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu şunları söyledi:

Kesin inşa tarihi belli olmasada, 450 yıl evvel inşa edildiği tahmin edilen Muslihuddin Lâri Medresesi, Sur ilçesinde bulunan Parlı Sefâ Camii'nin güney tarafında yeralır. Asırlarca akli ve nakli ilimlerin okutulduğu bu medreseden bir çok alim mezun olmuştur.

Ancak 450 yıldır ayakta kalmayı başarabilmiş bu kadim eserimiz, maalesef bu günlerde büyük restorasyon veya tamirat hatalarına kurban edilmektedir. Sözüm ona yapılan sıva, badana ve boyalar hiç bir tedbir alınmadan, duvarlara kapılara ve zemine sıçratılarak yapılmış, bazalt duvarlarda çok çirkin boyo ve sıva izleri oluşmuştur. Yine sahip çıkılmadığı için medrese bahçesinde bulunan tarihi mezar taşları çalınmış, yerlerinde yeller esmektedir.

Bir diğer rezalet ise, bu kadim medresemizin bahçesinin bir seyyar satıcı arabasının park mahalli haline getirilmiş olmasıdır. Aşağıdaki resimler, bütün bu tespitlerimizin ve söylediklerimizin ispatı mahiyetindedir.