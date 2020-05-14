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Aktüel

Tarihi köprüde kaza

Lüleburgaz Taş Köprü üzerinde köprünün ayağına çarpan kamyonetin yan yatması ve yanından geçen aracın üzerine devrilmesiyle muhtemel bir faciadan son anda dönüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:11:26 -
Tarihi köprüde kaza

Lüleburgaz Taş Köprü üzerinde köprünün ayağına çarpan kamyonetin yan yatması ve yanından geçen aracın üzerine devrilmesiyle muhtemel bir faciadan son anda dönüldü.


Lüleburgaz Eski Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BCM 063 plaka sayılı araç, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinde Tarihi Taş Köprü girişinde köprünün ayağına çarparak yan yattı. Araç, o esnada köprü üzerinden ters istikamete doğru seyir halindeki Sinan Bingül’ün kontrolündeki 39 AAL 410 plakalı araca çarptı. Sinan Bingül’ün kaza anında durumu fark ederek gaza basması, muhtemel bir faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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