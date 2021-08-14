Tarihi konuşma yeniden gündem oldu... AK Parti 20 yıl önce bu sözlerle kuruldu!

14 Ağustos 2001 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti 20'nci yaşına bastı. Bugüne dek girdiği tüm seçimlerden galibiyetle ayrılan ve vatandaşa hizmet yolundan hiç şaşmayan AK Parti tam 19 yılı geride bıraktı.

2001 yılından bu yana yaptığı icraatlarla Türk siyasetine damga vuran ve birçok köklü değişikliğe imza atan AK Parti'nin başarılarla dolu 20 yıllık destansı hikayesi devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunda yaptığı tarihi konuşma yeniden gündem oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı o tarihi konuşma:

"Bugün, Türk siyaset tarihine her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek."