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Gündem Tarihi konuşma yeniden gündem oldu... AK Parti 20 yıl önce bu sözlerle kuruldu!
Gündem

Tarihi konuşma yeniden gündem oldu... AK Parti 20 yıl önce bu sözlerle kuruldu!

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 20 yıl geçti. Kurulduğu günden bu yana şer odaklarının iftiralarına, yalanlarına, provokasyonlarına ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, vatandaşa hizmet yolunda hiç şaşmadan ilerlerken Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:51:00 - 2021-08-14 16:52:25

14 Ağustos 2001 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti 20'nci yaşına bastı. Bugüne dek girdiği tüm seçimlerden galibiyetle ayrılan ve vatandaşa hizmet yolundan hiç şaşmayan AK Parti tam 19 yılı geride bıraktı.

2001 yılından bu yana yaptığı icraatlarla Türk siyasetine damga vuran ve birçok köklü değişikliğe imza atan AK Parti'nin başarılarla dolu 20 yıllık destansı hikayesi devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunda yaptığı tarihi konuşma yeniden gündem oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı o tarihi konuşma:

"Bugün, Türk siyaset tarihine her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek."

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Talat AKTAŞ

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