0553 313 94 23
impression

Tarihi konakta yangın çıktı

Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

06 Kasım 2018 Salı 08:35
Tarihi konakta yangın çıktı

Karaali Mahallesi Akpınar Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emre K, yangını fark edip kendisini konağın penceresinden atarak kurtardı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.

Bu sırada binanın elektriğini kesmek isteyen görevlilerin üzerine çatı çöktü. Çatının altına kalmaktan son anda kurtulan bir görevli, başındaki kask sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:35
  1. yangın
  2. safranbolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    1. Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    2. CHP'li Başkan istifa etti! "Üretme..
    3. Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Fenerbahçe'de flaş Mathieu Valbuena..
    5. Kırklareli’nde define arayan 8 kişi..
    6. Harç ve cezalara enflasyon zammı!
    7. Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine..
    8. Az önce duyuruldu… ‘Kademli olarak..
    9. Meteoroloji İstanbul için saat verdi:..
    10. Geleceğin doktorları burada yetişiyor
    11. 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda..
    12. AK Parti'de kritik tarih! 18 Kasım'da..
    13. Petrol iletim tarifeleri tekrar..
    14. Aile Bakanı’ndan aileyi..
    15. Türkiye-İsveç maçının biletleri satışa..
    16. Dolar güne düşüşle başladı! İşte ilk..
    17. Adana'da 80 bin kişi tek tek kaydedildi
    18. Beykoz'da villaya baskın
    19. Fransa laiklik yasasını değiştiriyor!..
    20. Amerika dünyaya açıkladı! 5 bin 200..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor