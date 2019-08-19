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Tarihi konak yangında kül oldu

Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32
Tarihi konak yangında kül oldu

Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta  Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı.


Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32
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