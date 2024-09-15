Yeni bir tür keşfedildi! Tarihi keşif: Bunun gerçek olduğunu düşünmüyorduk diyerek resmen ilan ettiler

Yeni keşfedilen 'Syntretus perlmani'nin larvası sineğin vücudundan çıkıyor. Yumurtadan çıkan arılar, gelişimi devam eden sineklerin içinde büyüyerek onları içeriden yiyor.

Eşek arısının üreme biçimi, Ridley Scott'ın 1979 bilimkurgu korku klasiği "Alien"daki xenomorph'lara benzetildi.

Yeni keşfedilen 'Syntretus perlmani'nin larvası sineğin vücudundan çıkıyor. Yumurtadan çıkan arılar, gelişimi devam eden sineklerin içinde büyüyerek onları içeriden yiyor.

Eşek arısının üreme biçimi, Ridley Scott'ın 1979 bilimkurgu korku klasiği "Alien"daki xenomorph'lara benzetildi.

YUMURTALARINI SİNEKLERİN İÇİNE BIRAKIYOR

Mississippi Eyalet Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Logan Moore, bahçesinden topladığı meyve sineklerinin karnında, bilinmeyen bir türde yaban arısı larvası olduğunu gördü. Moore ve ekip arkadaşları, Syntretus perlmani adı verdikleri türün gelişim süreçlerini laboratuvar ortamında inceledi.

Bilim insanları arının iğnesiyle yetişkin meyve sineklerinin karnına yumurtasını bıraktığını kaydetti.

Daha sonra yumurtanın larvaya dönüşerek sineğin karnında 18 gün kaldığı ve konakçısının karnını patlatarak onu terk ettiği gözlemlendi.

23 GÜN SONRA YETİŞKİN OLARAK KOZADAN ÇIKTI!

Biyologlardan oluşan bilim insanları ekibi Amerika Birleşik Devletleri'nde konakçılarını enfekte ederek çoğalan yeni bir eşek arısı türü keşfetti.

Ardından birkaç saat ortalıkta gezinen arı, koza evresine geçerek 23 günün ardından yetişkin olarak kozadan çıktı.

Çalışmanın başyazarı ve Mississippi Eyalet Üniversitesi'nden biyolog Logan Moore, Live yaptığı açıklamada, "O zamanlar bunun gerçek olduğunu düşünmüyorduk." dedi.