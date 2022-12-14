Tarihi keşif! Dönüm noktası niteliğinde! Dünyayı değiştirecek çığır açıcı adım

BD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'da füzyon enerjisine yönelik yapılan deneyde, füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.

LAZERLER KULLANILDI

Az miktarda nükleer yakıtı, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği noktaya ısıtıp sıkıştırmak için lazerler kullanıldı.

Yöntemde çok yüksek güce sahip 192 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşlendi.

VE TARİHE GEÇEN FÜZYON OLUŞTU

Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşarak "füzyon" oluştu.

Alternatif enerji konusunda çığır açması beklenen zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil "temiz enerji" santralleri inşa edilebilecek.

Uzmanlar güneşe de gücünü veren "füzyon enerjisi" deneyinde "kullanılandan çok daha fazla enerji" ortaya çıktığını açıkladı.

SONSUZ ENERJİ ÜRETİLEBİLECEK

5 Aralık'ta gerçekleştirilen deneyde net enerji kazanımı sağlandı. Böylece sıfır karbon salınımı ile temiz ve sonsuz enerji üretilebileceği belirtiliyor.

Söz konusu deney ile yüzde 50’den fazla enerji üretildiğine dikkat çekilere, ilk kez bir deney anlamlı bir enerji kazanımıyla sonuçlandığı ifade edildi. Stadyum büyüklüğünde olan Ulusal Ateşleme Tesisi’nde 192 lazer bulunuyor.

ABD'Lİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA!

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada, söz konusu füzyon deneyini "dönüm noktası niteliğinde bir başarı" olarak nitelendirdi.

Granholm, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki ve diğer ulusal laboratuvarlardaki bilim insanlarının, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji sağlamak, nükleer deneme yapmadan nükleer caydırıcılığı sürdürmek gibi insanlığın en karmaşık ve acil sorunlarını çözmesine yardımcı olacak çalışmalar yaptığını ifade etti.

Granholm, “Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulları ilk kez kopyalamamıza izin veriyor. Bu dönüm noktası, toplumumuza güç veren sıfır karbon bol füzyon enerjisi ihtimaline bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Füzyon enerjisini ilerletebilirsek, onu temiz elektrik, ulaşım yakıtları, güç, ağır sanayi ve çok daha fazlasını üretmek için kullanabiliriz" dedi.

BUDİL: 60 YILDA GEÇİLDİ

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nın Yöneticisi Dr. Kim Budil ise, bilim insanlarının laboratuvarda füzyon ateşlemesini gerçekleştirmesini "insanlığın bugüne kadar üstesinden geldiği en önemli bilimsel zorluklardan biri" olarak nitelendirerek, meslektaşlarının tebrik etti.

Budil, "Bunu başarmak bilimin, mühendisliğin ve hepsinden önemlisi insanlığın zaferidir” ifadelerini kullanarak, söz konusu bilimsel eşiğin 60 yılda geçildiğini vurguladı. Budil ayrıca, bu gibi sorunların üstesinden gelmek için ABD ulusal laboratuvarlarının kurulduğunu açıkladı.

Güneş ve yıldızların güç üretme yöntemi olarak bilinen füzyon, karbondioksit emisyonu üretmemesi ve nükleer atık ortaya çıkarmaması nedeniyle temiz enerji kategorisinde yer alıyor.