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Ekonomi Tarihi keşfin ardından Türkiye hedefi büyüttü
Ekonomi

Tarihi keşfin ardından Türkiye hedefi büyüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinin en önemli gelişmelerinden olan Karadeniz’de doğal gaz keşfedildiği müjdesini paylaştı. 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak. Erdoğan’ın 2023 yılına kadar kullanıma sunulacağının hedeflendiğini belirttiği Karadeniz’deki keşfin ardından gözler Akdeniz’e çevrildi. Mersin'de bakıma alınan Kanuni sondaj gemisinin de katılımıyla Akdeniz’den de müjdeli haberleri geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 08:15:00 - 2020-08-22 08:20:24
Tarihi keşfin ardından Türkiye hedefi büyüttü

Dün kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihini nen önemli gelişmelerinden birinin haberini verdi.

Karadeniz’de Zonguldak açıklarında doğalgaz arama faaliyeti yürüten Fatih sondaj gemisinden beklenen haber geldi. Türkiye alanın "Sakarya Gaz Sahası" ilan ettiği alandaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi buldu.

Tarihi keşfin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve ithalatçı ülke konumundan ihracatçı ülke konumuna geçeceğinin belirten Erdoğan, Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden de benzer müjdeli haberleri beklediklerini kaydetti.

Yıllardır enerjide dışa bağımlılığın zorluğunu çeken Türkiye için Karadeniz ve Akdeniz’de bulunan doğalgaz ve petrol rezervleri büyük önem arz ediyor. Bulunan rezervlerle Türkiye kendi enerijisini kendisi sağlayabilen bir ülke olurken enerji ihraç eden ülkeler arasına girecek. Ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan keşifler uluslararası arenada da Türkiye’nin elini güçlendirecek.

Türkiye şimdiye kadar Akdeniz ve Karadeniz’de arama çalışmaları yürüten Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle 9 sondaj yaptı. Mersin limanında bakım ve onarımı yapılan Kanuni sondaj gemisinin de arama faaliyetlerine katılmasıyla Akdeniz’de de petrol veya doğal gaz rezervi bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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