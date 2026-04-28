Polise terör saldırısında yaralı yakalanan teröriste tutuklama talebi
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğunun da içerisinde bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına terör saldırısında yaralı yakalanan ve hastanede tedavisi tamamlanan terörist Ahmet İmrak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralı yakalanan terörist Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. İmrak, önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne, savcılıktaki sorgusunun ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
1 saldırganın ölü 2'sinin ise yaralı ele geçirildiği olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.