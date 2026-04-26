ABD’nin gözü çok fena korktu! KAAN, Hürjet ve ANKA’lı çıkarma sonrası tarihi “Türkiye” itirafı
Malezya'da düzenlenen DSA 2026 fuarına KAAN, Hürjet ve ANKA ile çıkarma yapan Türkiye, ABD basınında "yeni nesil hava gücü mimarı" olarak manşetlere taşındı. Batılı savunma devlerine olan bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen Türk sistemleri, ASEAN ülkelerinin radarında bir numaralı tercih haline gelerek bölgedeki dengeleri kökten değiştirdi. Özellikle KAAN’ın sergilediği gövde gösterisi, Türkiye'nin teknolojik egemenliğini tüm dünyaya ilan eden stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.