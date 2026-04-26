ABD’nin gözü çok fena korktu! KAAN, Hürjet ve ANKA’lı çıkarma sonrası tarihi “Türkiye” itirafı

Hürjet, ANKA ve KAAN'ın bir araya gelerek sergilendiği bu ürün yelpazesinin, Türkiye'nin savunma sektörünün entegre ve ihracat odaklı bir ekosisteme dönüşümünün daha geniş bir yansıması olduğu ifade edildi. Eğitim uçaklarını, insansız sistemleri ve yeni nesil savaş uçaklarını tek bir operasyonel mimari içinde birleştirerek Türkiye'nin modern çok alanlı gereksinimleri karşılayan bütüncül bir hava gücü çözümü sunduğu belirtildi. Stratejik olarak bunun, Güneydoğu Asya'nın gelişen güvenlik ortamında, ülkelerin giderek daha rekabetçi bir ortamda caydırıcılığı, operasyonel hazırlığı ve teknolojik özerkliği artırmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye'nin konumunu güçlendireceği ifade edildi.