CHP’de “kılıç artığı” kavgası büyüyor

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından CHP’li Mine Kırıkkanat’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kripto kılıç artığı” demesi CHP’yi karıştırırken Alevi camiasında da sert tepkilere neden oldu. Özel yönetimiyle birlikte dışlanan parti içi muhalefet işi gazete önüne siyah çelenk bırakmaya kadar götürürken, Genel Başkan Özgür Özel’in gecikmeli kınaması parti içindeki krizi daha da büyüttü. Uzun süre sessiz kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepkilerin şiddetlenmesi üzerine gece saat 24’te, kınama mesajı paylaştı. CHP Genel Başkanı Özel, kısa açıklamasında, isim vermeden “Sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nahadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum” dedi. Özgür Özel’in gecikmeli kınaması, krizi daha da büyütürken, genel merkeze yakın isimler ise Genel Başkanın bu tür polemiklerin içine girmemesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

ÖNCE HANÇERLENDİ SONRA... ‘ARTIK’

Akit’e konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise, şunları söyledi: “Şaibeli kurultayda Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek, parti yönetimini ele geçiren dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında 23 Nisan dolayısıyla 100 bin kitap bastırıp öğrencilere dağıtmış, dört semavi dinin tasvirleri arasına bir Alevi dedesi koyarak Aleviliği ayrı bir din gibi göstermişti. Biz de Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak İBB Başkanını mahkemeye verdik. Mahkemeye vermeden önce de Sayın Kılıçdaroğlu’nu basın aracılığıyla uyardık. ‘İstanbul gibi bir şehrin Belediye Başkanı, İstanbul’un sorunlarını bırakıp toplumu rencide edecek, toplumun sinir uçlarıyla oynayacak işler yapıyor’ dedik. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, o uyarımızı dikkate almadı.

PARTİDEN TEMİZLEDİLER

“Sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kılıçdaroğlu’nu temizlediler. Maalesef, o günden beri Mine Kırıkkanat isimli yazarın yaptığı gibi Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Özel taraftarları tarafından, Alevi olması üzerinden sosyal medyada çok ağır hakaretlere uğruyor. Uyarılarımızı zamanında dikkate almayan Sayın Kılıçdaroğlu bunun bedelini kendi ifadeleriyle ‘sırtından hançerlenip’ CHP’den dışlanarak ödedi. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu sırtından hançerlenmekle kalmamış, son örnekte olduğu gibi üstüne bir de ‘kılıç artığı’ ilan edilmiştir. Biz öteden beri CHP’de Alevilik üzerinden siyaset yapılmasına da, Alevilere saldırılmasına da tepki gösterdik. Yine söylüyoruz; Aleviler CHP’nin arka bahçesi değildir. Kısır siyasi çekişmelerde kullanılacak bir toplum da değildir. Herkes söylemlerinde Alevilere karşı azami dikkatli ve saygılı olmalıdır.”

ETNİSİTE SÖYLEMİ KINIYORUZ

Alevi Camiası inanç önderlerinden, Alevi Dedesi Museyip Erdoğmuş da şunları söyledi: “Bir Alevi dedesi ve inanç önderi olarak, milletimizi inançlarından, görüşlerinden, etnisitelerinden dolayı provoke edici söylemlerin karşısındayız, kınıyoruz. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in özünde de insan ve insan sevgisi vardır. Tüm insanları kucaklama vardır. Bundan 700 yıl önce Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin de buyurduğu gibi, 73 milleti aynı gözle görmek, sevgiyle, aşkla, muhabbetle kucaklamak vardır. Dolayısıyla biz birlikten, beraberlikten, kucaklaşmaktan yanayız. Provokatör eylem ve söylemler kişileri bağlar. Yine Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin söylediği gibi herkesin ağzından çıkan kendisini bağlar. Ama burada milli manevi değerlerimizi kullanarak kendilerine siyasi, ekonomik rant sağlayan insanların da karşısındayız. Bizim duruşumuz İslamiyet’in kuruluşundan beri aynıdır. Değişmemiştir. İnsan merkezli, insan odaklı adalet, liyakat, ahlak temelli duruşumuz devam edecektir.

Biz ötelemekten, ayrıştırmaktan değil, birlikten dirlikten yanayız. 86 milyon vatandaşımızı kucaklıyoruz, tüm insanlığı kucaklıyoruz. Mazlumun, ezilenin, mağdurun yanında, zalimin ve zulmün karşısındayız. İslamiyet’in kuruluşundan beri bizim çizgimiz budur. Gerek Aleviliği, gerek diğer inançları ve etnisiteleri kullanılarak kendilerine menfaat sağlayanları kim olursa olsun kınıyoruz.”