Gizli e-posta sızdırıldı: Türkiye'den 30 tane Hürjet alan ülkeyi NATO'dan atacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den Hürjet alan ve İsrail konusunda güçlü tepki mesajları vererek İran savaşında ABD'ye hava sahasını açmayan Avrupa ülkesiyle şok eden mesajlar ifşa oldu.

Mepanews'te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) iç yazışmalarından bir e-posta, ABD'nin İran savaşındaki operasyonlarına destek vermediğini düşündüğü NATO müttefiklerini cezalandırmak için değerlendirdiği seçenekleri ortaya koyuyor. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre bu seçenekler arasında İspanya'nın ittifaktan uzaklaştırılması ve İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasına yönelik ABD tutumunun gözden geçirilmesi de bulunuyor.

Yetkili, e-postada, bazı müttefiklerin İran savaşı için ABD'ye erişim, üs kullanımı ve hava sahası geçiş hakkı verme konusunda isteksiz ya da reddedici davrandığı yönündeki rahatsızlığın dile getirildiğini söyledi. Yetkiliye göre e-postadaki seçeneklerden biri, "sorun çıkaran" ülkelerin NATO içindeki önemli ya da prestijli görevlerden uzaklaştırılmasını öngörüyor. Donald Trump, İran savaşında kendilerine gereken desteği vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini sert biçimde eleştirmişti. Ayrıca ABD'nin ittifaktan çekilmesini düşündüğünü de açıklamıştı.

Ancak yetkili, e-postanın ABD'nin bunu yapmasını ve ayrıca Avrupa'daki üslerin kapatılması da önermediğini belirtti. Bununla birlikte yetkili, seçenekler arasında ABD'nin Avrupa'daki bazı güçlerini azaltmasına yönelik bir adımın bulunup bulunmadığını söylemeyi reddetti. E-posta hakkında yorum istenen Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson şu yanıtı verdi:

"Başkan Trump'ın da söylediği gibi, ABD'nin NATO müttefikleri için yaptığı her şeye rağmen onlar bizim için orada değildi. Savaş Bakanlığı, Başkan'ın müttefiklerimizin artık kağıttan kaplan olmamasını ve üzerlerine düşeni yapmasını sağlamak için güvenilir seçeneklere sahip olmasını temin edecektir. Bu yöndeki herhangi bir iç değerlendirme hakkında başka yorumumuz yoktur."

Yetkili ayrıca e-postada ortaya konan politika seçeneklerinin, NATO müttefiklerine güçlü bir mesaj vermeyi ve "Avrupalılar tarafındaki her şeyi kendine hak görme duygusunu azaltmayı" amaçladığını söyledi. E-postada "İspanya'yı ittifaktan uzaklaştırma seçeneği ABD askeri operasyonları üzerinde sınırlı bir etki oluşturabilir, ancak sembolik etkisi büyük olur" denildi. Yetkili, ABD'nin İspanya'nın ittifaktan uzaklaştırılmasını nasıl gerçekleştirebileceğini açıklamadı.

Mesaj ayrıca, Falkland Adaları gibi Avrupa kontrolündeki denizaşırı topraklara yönelik ABD diplomatik desteğinin yeniden değerlendirilmesini de içeren bir seçenek barındırıyor. İngiltere ile Arjantin, 1982'de Arjantin'in adaları ele geçirme yönündeki başarısız girişiminin ardından kısa süreli bir savaş yaşamıştı. Kaynak: Mepa News

Yorumlar

Saffet

Nato bize PKK Konusunda yardım etmediği gibi fransa Amerika gibi terör yaratan ve teröre besleyen ülkeler PKK ile resmen calıştı

Vay vay

İspanya ve pedro sanchezin onurlu duruşu bütün Müslüman ülkelere örnek olmalı.. Ama nerdee.. hepsi Abd ve İsrailden acayip korkuyor..
