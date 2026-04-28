Bakan Çiftçi’den net mesaj: Suça giden yollar tek tek kapatılacak CHP’de “kılıç artığı” kavgası büyüyor 8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var Türkiye’nin en iyi okullarından Galatasaray Lisesi’nde çalınan teneffüs zili olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamadı Türkler New York’ta toplanıp protesto etti! Üst düzey CHP'li isimden şok açıklama! 'Partililerden özür diliyorum! Yanlış yaptık!' O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca! Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan’ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış!
Palandöken: Yeni bir yapılandırma devlete 300 milyar TL kazandırır
Palandöken: Yeni bir yapılandırma devlete 300 milyar TL kazandırır

Yeni bir yapılandırmanın artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yapılanmanın devlete 300 milyar TL kazandıracağını söyledi.

İhracat ve üretimi desteklemek amacıyla kurumlar vergisinde yapılan indirimlerin iş dünyası açısından olumlu bir adım olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurumlar vergisindeki düşüşün ardından artık kira stopajında esnafın ödediği yüzde 20’lik rakamın da kalkması lazım. Çünkü çifte vergilendirme oluyor. Hem mal sahibi gelirinden veriyor hem de esnaf bunu peşin yatırıyor. Yani 10 bin liralık dükkanda 2 bin lirada stopaj vergisi vermiş oluyor. Dolayısıyla esnaf kazanamadığı bir parada hem kirada hem de stopaj vergisinde mağdur oluyor. Aynı şekilde bunun tekrar sıfırlanması lazım. Çünkü gayrimenkul sahibi bunun vergisini veriyor” dedi.

“SON YAPILANDIRMADA 156 MİLYAR TL TAHSİL EDİLMİŞTİ”

Öte yandan esnafın biriken borç yükü dolayısıyla yeni bir yapılandırmanın artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bununla birlikte bilindiği üzere geçen yapılan yapılandırmada yaklaşık 156 milyar lira maliyenin kasasına girmiş oldu. Vatandaş bunu almış. Dolayısıyla kredi kartı, vergi borcu, SSK borcu bunlardan kurtulabilmesi için uygun ödeme koşullu faizi de çok düşük olmak suretiyle en azından insanlara bir soluk aldırmak lazım. Bilindiği üzere herkes kredi kartındaki mağduriyetini yüksek faizlerle ancak limitin çok altındaki bir ödemeyle taksitlendirmeye çalışıyor ama bir türlü içinden çıkılmıyor. Dolayısıyla her türlü köprü geçişinden tutun, trafik cezalarından, okuldaki taksitlerden aynı şekilde insanların sıkıntı içerisinde olduğu şu dönemde böyle bir yapılandırmanın afla ilgisi yok.

Bunun hem vatandaşın hem de maliyenin bu konudaki çalışmayla düzeltilebilecek. Gerçekten de bu ödemede devletimizin bir zararı olmayacak. Bilakis bunu ödemek suretiyle ödediği miktarında bu sene en azından yapılandırmanın yapıldığı takdirde 300 milyara yakın da bir girdi olacak. Yoksa zaten vatandaş ödeyemiyor. Hem de bu sıkışıklıkta e-hacize mağdur oluyor. E haciz ne demek? Bütün mal varlığını bütün gayrimenkullerine birden el koyuluyor. Bankadaki parası belki de o günkü borcuna yetebilecek ancak e haciz olduğu için onu da kullanamıyor. Esnaf sıkışmış bir vaziyette. Bir an evvel bunun çözülmesiyle ilgili bir yapılandırma şart” diye konuştu.

Palandöken: "Araç muayenede çift ücretlendirme adil değil"
Palandöken: “Araç muayenede çift ücretlendirme adil değil”

Gündem

Palandöken: “Araç muayenede çift ücretlendirme adil değil”

Palandöken: Gıda israfından kaçınarak 800 okul, 200 hastane yapılabilir
Palandöken: Gıda israfından kaçınarak 800 okul, 200 hastane yapılabilir

Gündem

Palandöken: Gıda israfından kaçınarak 800 okul, 200 hastane yapılabilir

VATANDAŞ

Yapılandırma yapılsın. Esnaf, sanayici nefes alsın.

Ferdi

Paraları alın yeyin için ödeme vakti gelince ödemeyin. Bahanede hazır hemen yapılandırma. Bu devlet ve millet sizi beslemeye mecbur mu
