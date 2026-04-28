Dünya Küresel zorbaların füze hesabı şaştı! Vance, Pentagon'un tekerine çomak soktu
ABD’nin tepesinde "şeffaflık" savaşı patlak verdi! Başkan Yardımcısı JD Vance, Pentagon’un İran brifinglerini adeta topa tutarak, sunulan bilgilerin doğruluğunu açıkça sorgulamaya başladı. Küresel ölçekte askeri zorbalık yapan odakların "stoklarımız tam" masallarına inanmayan Vance, füze depolarındaki boşluğu Trump’ın önüne koydu.

Washington, askeri bürokrasi ile siyasi irade arasındaki en sert "güven krizlerinden" birine sahne oluyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pentagon’un Orta Doğu’daki savaş gidişatına dair sunduğu pembe tabloların maskesini düşürmek için harekete geçti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca sorguladığı ve ABD'nin silah stoklarının durumuna yönelik endişelerini Başkan Donald Trump ile paylaştığı öne sürüldü.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuşan ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.

Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.

