Sağlık Tek amaçları bağımlı yapmak Hedefleri 20 yaş altı gençler
Sağlık

Tek amaçları bağımlı yapmak Hedefleri 20 yaş altı gençler

Tek amaçları bağımlı yapmak Hedefleri 20 yaş altı gençler

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder: Sigara şirketleri en çok 20 yaşından küçük gençleri ve çocukları hedef alır çünkü onları küçük yaşta nikotin bağımlısı yaptıklarında, hayat boyu bağımlı hale getirerek ekonomik olarak da kendilerine bağlarlar"

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara şirketlerinin özellikle 20 yaş altı gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi.

Ergüder, AA muhabirine, sigaranın en ölümcül ve önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon, Türkiye'de ise 100 bine yakın kişinin tütün kullanımına bağlı nedenlerle erken yaşta hayatını kaybettiğini vurgulayan Ergüder, sigara dumanında 7 binin üzerinde kimyasal madde bulunduğunu, bunların yaklaşık 80'inin doğrudan kanserojen olduğunu belirtti.

Sigara şirketlerinin stratejik olarak gençleri hedef aldığını dile getiren Ergüder, "Sigara şirketleri en çok 20 yaşından küçük gençleri ve çocukları hedef alır çünkü onları küçük yaşta nikotin bağımlısı yaptıklarında, hayat boyu bağımlı hale getirerek ekonomik olarak da kendilerine bağlarlar." dedi.

Türkiye’nin 2008 yılında yürürlüğe giren "Dumansız Hava Sahası" uygulamasıyla tütün kullanım oranını yüzde 27'lere kadar düşürdüğünü hatırlatan Ergüder, 2013 yılından sonra sigara şirketlerinin taktik değişikliğine gitmesiyle bu oranların yeniden yükselişe geçtiğini kaydetti.

Son 10 yılda tütün kullanımında artış gözlendiğine dikkati çeken Ergüder, "Özellikle 2013'ten sonra sigara şirketleri daha çok genç kadınlara ve kız çocuklarına yöneldi. Bu durum kadınlar arasında tütün kullanım oranının artmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de tütün kullanım oranı yüzde 34'e, kadınlarda ise yüzde 20'nin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Sigaranın toplum sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ergüder, Türkiye'de erkeklerin yaklaşık yüzde 50'sinin sigara kullandığını söyledi.

Tütün kullanımının yalnızca sağlık alanında değil, ekonomi üzerinde de büyük yük oluşturduğunu belirten Ergüder, tedavi giderleri, ilaç harcamaları ve iş gücü kaybının ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Uzmanlardan E-sigara uyarısı! E-sigara bağımlılığı nikotin kaynaklıdır ve tedavi gerektirir!
Uzmanlardan E-sigara uyarısı! E-sigara bağımlılığı nikotin kaynaklıdır ve tedavi gerektirir!

Sağlık

Uzmanlardan E-sigara uyarısı! E-sigara bağımlılığı nikotin kaynaklıdır ve tedavi gerektirir!

Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!
Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!

Gündem

Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!

2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!
2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!

Dünya

2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!

Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?
Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?

Sağlık

Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?

 

