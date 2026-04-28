Türkler New York’ta toplanıp protesto etti!

New York’ta yaşayan Türk toplumu üyeleri, Times Meydanı’nda bir araya gelerek New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi protesto etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve “Gerçek tarihin peşindeyiz”, “Yalanlara hayır” yazılı pankartlarla meydanı dolduran protestocular, Mamdani’nin tarihi gerçekleri çarpıttığını ve siyasi çıkar uğruna Türk toplumunu hedef aldığını belirtti.

“Siyasetçiler Tarihçilik Yapmasın”

Protesto sırasında yapılan basın açıklamasında, New York’un kozmopolit yapısına vurgu yapılarak, seçilmiş yetkililerin topluluklar arasında ayrışmaya neden olacak açıklamalardan kaçınması gerektiği ifade edildi. Türk Amerikan dernekleri adına konuşan temsilciler, şu noktalara dikkat çekti:

• Tarihi Gerçekler: Ermeni iddialarının bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, tarihin siyasetçiler tarafından değil, bağımsız tarihçiler tarafından tartışılması gerektiği vurgulandı.

• Toplumsal Barış: New York gibi bir metropolde belediye başkanlığına aday olan veya görev yapan isimlerin, tüm etnik gruplara eşit mesafede durması gerektiği hatırlatıldı.

• Mamdani’ye Tepki: Zohran Mamdani’nin tek taraflı tutumunun, Türk toplumuna yönelik nefret söylemini körüklediği ifade edildi.

Times Meydanı’nda “Gerçeklerin Sesi”

Turistlerin ve New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği protesto eylemi, olaysız bir şekilde sona erdi. Göstericiler, ABD yönetiminden ve yerel siyasetçilerden, lobilerin baskısı altında kalmadan, 1915 olaylarına ilişkin arşivlerin açılması çağrısını desteklemelerini talep etti.

Türk toplumu, benzer dezenformasyon faaliyetlerine karşı demokratik haklarını kullanmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

Yorumlar

içimizdeki ermeniler

isimleri türk kürt arap cerkez gürcü laz olupta asıları ermeni olanalrı acıklasalar keske
